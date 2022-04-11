نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعجينة الكريب القطنية أعملي عجينة الكريب على أصولها بمقادير مظبوطة لعمل حشوات لذيذة في المقال التالي

تعد المأكولات السريعة من الأشياء الأساسية خلال اليوم ومنها الكريب ، حيث يلجأ إليها الأطفال و يتهافتون عليها لسهولة تناولها ومذاقها الفريد، ولكن بعض الأمهات ترفض هذه المأكولات لأنها تعتبر في بعض الأماكن قد تكون غير نظيفة، حيث نحرص دائما على تقديم كل ما هو سهل لكل ام لتقوم بتحضير كافة الوجبات السريعة بالمنزل وبكل سهولة وبمذاق احلى واضمن من الخارج، سوف نقوم بتحضير الكريب في المنزل بطريقة مضمونة. مكونات عمل الكريب الحادق ٢ كوب من الدقيق.

رشة ملح.

رشة فلفل اسود.

رشة ثوم بودر.

رشة بصل بودر.

كوب ونصف حليب سائل.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. مكونات حشوة الكريب ملعقة من صلصة الطماطم.

سوسيس مقطع شرائح.

دجاج مقرمش شرائح.

بطاطس محمرة مقرمشة.

زيتون أسود.

فلفل أخضر رومى

جبن مشكلة ( رومى او شيدر وموزاريلا ).

شطة حسب الرغبة.

صوص كاتشب ومايونيز و باربيكيو. طريقة عمل الكريب الحادق نقوم بإحضار الخلاط اليدوى أو الكهربائي ونضع البيض والحليب والملح الفلفل والثوم والبصل البودر ونخفق جيداً.

نضيف الدقيق ونخفق مرة أخرى حتى يصبح القوام ناعم بدون اى تكتلات.

نحضر مقلاة كبيرة غير قابلة للالتصاق وتدهن بنقطة من الزيت ونضع كمية من الخليط في المقلاة ويوزع عليها بالكامل.

بتركه على نار هادئة لمدة ٥ دقائق او حتى ترتفع من الجوانب لسهولة تقليبها وتترك على الجانب الآخر ٥ دقائق أيضا.

وتوضع في طبق مسطح حتى تبرد تماماً.

تكرر هذه الطريقة حتى تنتهي الكمية التى توجد بالخلاط.

في مقلاة أخرى نقوم بتحمير البطاطس حتى تصبح مقرمشة ثم نقوم بتحمير السوسيس ويوضع بطبق ويقطع إلى شرائح.

نقوم بتحمير الدجاج المقرمش وبعد إخراجه من الزيت يقطع أيضا إلى شرائح طويلة.

نقطع الفلفل الرومي إلى شرائح رفيعة وتوضع مع الزيتون.

نحضر واحدة من عجينة الكريب المجهزة وتوضع في صينية مدهونة ونقوم بطيها نصفين ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من الصلصة يدهن على كامل الكريب.

نضع نصف الجبن المبشورة وعليها السوسيس والدجاج والزيتون والفلفل الرومى وعليها النصف الآخر من الجبن وعليه صوص الكاتشب والمايونيز والباربيكيو.

نقوم باغلاق الكريب على شكل مثلث أو بالطول بالشكل المفضل لديكم.

يوضع الكريب بالفرن الساخن أو على أعلى البوتاجاز حتى تسيح الجبن ويغلق تماماً.

يقدم الكريب ساخنا مع المشروبات الغازية. عمر شويل - جدة بعجينة الكريب القطنية أعملي عجينة الكريب على أصولها بمقادير مظبوطة لعمل حشوات لذيذة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعجينة الكريب القطنية أعملي عجينة الكريب على أصولها بمقادير مظبوطة لعمل حشوات لذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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