مقشر النشا والقهوة للبشرة السمراء العنيدة وإزالة سواد 20سنة فوري ومن أول استعمال

مقشر النشا والقهوة للبشرة، من أقوى تصنيفات الكريم الفعالة لبياض البشرة ونقائها، ويعد من الكريمات التي تبحث عنها الفتيات والسيدات للتخلص من البثور والرؤوس السوداء الموجودة بالبشرة والجسم، حيث يحتوي النشا على العديد من العناصر المفيدة للبشرة، وعنصر النشا يدخل في أغلبية كريمات التفتيح وكذلك مكون القهوة، ويعتبر كريم تبييض الوجه هذا على مكونات طبيعية وبدون تكلفة باهظة، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على مقشر النشا والقهوة للبشرة ناصعة البياض 3d وبخطوات سهلة وبسيطة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال رضاكم.

مقشر النشا والقهوة للبشرة

يعد من أشهر كريمات التقشير لجعل البشرة ناصعة البياض مثل الثلج، حيث يقضي على اسمرار البشرة بطريقة فورية ونتائج لن تصدقيها، ويعتبر هذا الكريم طبيعي ومستخلص من مواد طبيعية بعيدا عن المواد الكيماوية التي لها تأثير ضار على البشرة،

مكونات مقشر النشا والقهوة للبشرة

سوف نتحدث في موضوعنا هذا على مكونات عمل النشا والقهوة بمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

خمس نقط من ماء الورد.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة متوسطة من القهوة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير النشا والقهوة بخطوات سهلة بالمنزل بطريقة 2021وهى كالتالي:-

يتم وضع المكونات الآتية في دورق صغير وعميق وهى النشا ثم القهوة ويتم تقليبهم جيدا. ثم نضيف اليهم خل التفاح ثم ماء الورد ويتم خلطهم خلط جيد حتى نحصل على خليط كريمي متجانس. ويتم وضع المكونات في علبة محكمة الغلق ثم نضعها بالثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم في النقاط التالية طريقة استخدام النشا بالقهوة الجبار لبياض الوجه وهى كما يلي:-