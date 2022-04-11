طريقة عمل عصير قمر الدين في البيت

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طريقة عمل عصير قمر الدين قمر الدين من اجمل العصائر التي يتم تحضيرها من فاكهة المشمش، ومن خلال ثمرة المشمش يتم تحضير العديد من الأطعمة ولكن أهم الأطعمة والعصائر هو قمر الدين، يتم تحضيره بطريقة سهلة للغاية ولكن بعض السيدات ليس على دراية بها ويسألون عن طرق تحضيره عبر محركات البحث المختلفة، و موضوع اليوم سيكون عن أفضل الطرق التي من خلالها يتم تحضير عصير قمر الدين، وإذا كنت تتسائل عن هذا الموضوع فعليك أن تتابع السطور القلية التالية لتطلع على الخطوات اللازمة تحضيره.
طريقة عمل عصير قمر الدين
عصير قمر الدين من العصائر المهمة جدًا للصائمين وذلك لأنها مصنوعة من فاكهة المشمش وهي غنية بالفيتامينات والمعادن المفيدة لجسم الإنسان، وإليكم طريقة تحضيره فيما يلي:
- عليكي أن تحضري شريحة من قمر الدين أو حسب الكمية التي ترغبين في تحضيرها، و1/2 كوب من السكر الأبيض، و حوالي لتر ماء من الماء الساخن.
- قطعي شريحة قمر الدين وضعيها في إناء وضعي عليها الماء الساخن مدة لا تقل عن ساعة، وبعد أن يلين ضعيه في الخلاط الكهربي وضيفي إليه السكر واخلطيه في الخلاط حتى تمام الذوبان.
- الآن ضعي العصير في دورق وضعيه في الثلاجة حتى يبرد ثم يقدم بارد.
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طريقة تحضير لفائف قمر الدين
لفائف قمر الدين من الأشياء الجميلة التي عند إضافتها إلى عصير البلح خلال شهر رمضان تعطي طعم جميل للغاية كما أنه يمكن عمل عصير منها بمفردها ويكون من ألذ العصائر، وإليكم خطوات تحضير لفائف قمر الدين:
- أول شيء علينا أن نحضر حوالي 3 كيلو جرام من المشمش،1و ½ كيلو من السكر الأبيض، حوالي 2 لتر من الماء.
- والآن قومي بتفتيح المشمش وأنتزع النوى الموجود في الداخل، ثم قوم بغسل المشمش جيدًا بالماء، ثم ضعي المشمش في مصفى حتى يجف.
- ضعي كمية الماء المذكورة في المقادير على النار في إناء وضيفي إليها السكر والمشمش أيضًا.
- ثم اتركيها على النار مدة لا تقل عن ¼ ساعة، وذلك مع متابعتها كل فترة بالتقليب المستمر حتى يتم ذوبان السكر.
- والآن ترفع من على النار وتوضع المكونات داخل الخلاط الكهربائي، ونقوم بإحضار مصفاة ونصفي الخليط للتخلص من القشر الموجود في المشمش.
- أحضري صواني مصنوعة من الخشب وادهنيها بالزيت وافردي الخليط بها وضعيها حتى تتماسك وغطيها بعد ذلك بورق من البلاستك، وبعد أن نتركه ليلة كاملة حتى يتماسك لفيها بورق الألومنيوم واتركيه لحين استخدامها.
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