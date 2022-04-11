نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها ليوم واحد فقط وتخلصي من شيب الشعر مكون يغفل عنه الجميع بدون صبغات تخلص من الشعر الأبيض في ساعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الأبيض لا يقتصر ظهوره لدي الأشخاص الكبار في السن فقط بل يعاني منه الكثير من السيدات والرجال في سن صغير ويرجع ذلك الي العديد من الأسباب منها نقص فيتامنيات معينة في الجسم وبسبب التدخين بشكل كبير وبسبب التعرض للقلق بشكل زائد والتوتر وضغط الأعصاب, ويبحث الكثير عن طريقة طبيعية يمكن اتباعها للتخلص من الشعر الأبيض بشكل نهائي, وفي السطور التالية سنعرض الطريقة الصحيحة للتخلص من الشيب بمكون واحد سحري موجود في البيت وليس له أثر سلبي على الشعر.

كيفية استخدام قشور البطاطس في صبغ الشعر الأبيض

قشور البطاطس من المكونات التي لها تأثير قوي في التخلص من الشعر الأبيض ويساعد في تحفيز مسامات الشعر الي إنتاج الصبغة التي تعمل على جعل الشعر أسود, ويساعد في تغذية الشعر وتمتص أي دهون زائدة تفرزها المسامات ويساعد أيضا في تنعيم الشعر والتخلص من أي تلف في الشعر وليس لها أي ضرر على الشعر مثل الصبغات التي تسبب تساقط الشعر ويكون تأثيرها لوقت قصير على الشعر ويظهر الشعر الأبيض مرة أخري ويمكن استخدام قشر البطاطس بالطريقة التالية:-

يتم وضع كمية من قشور البطاطس في إناء ويوضع عليها كمية من الماء وبعد ذلك يتم غلى الخليط حتى يصبح لونه غامق.

يوضع على الخليط بعد أن يبرد كمية من زيت الزيتون ويتم خلطهما ويوضع على الشعر ويترك ساعة ويتم شطف الشعر.

كيفية صبغ الشعر أسود بصبغة الشاي الطبيعية

خليط الشاى من أفضل الطرق التي يمكن تحويل الشعر الأبيض الي أسود بسهولة في البيت, ويمكن استخدام هذا الخليط كل يوم للحصول على لون أسود مميز للشعر دون أي تساقط أو تقصف في الشعر ويتم استخدام هذه الصبغة وتحضيرها كالتالي :

يتم وضع معلقة شاي في كوب ماء ويتم غليها ويوضع معها كمية من القرنفل أثناء الغلي.

يوضع عليها معلقة من زيت القرفة ويتم تقليبهما وبعد ذلك يتم رش الخليط على الشعر من الجذور.

يتم تغطيه الشعر بكيس ساعة واحدة وبعد ذلك يتم غسل الشعر بماء بارد فقط.

يمكن القضاء على الشيب المبكر بصورة طبيعية في منزلك باستخدام القرنفل قومي فورا بوضع ملعقة من زيت القرنفل مع زيت الزيتون مع ملعقة من زيت الخردل ثم قومي بمزح المكونات معى حتس تحصلي على مزيج متجانس ثم قومي بتكرار هذه التجربة يومياً سوف تلاحظين سيدتي إزالة الشيب من شعرك بشكل نهائي بفضل هذه الوصفة الجبارة قومي بتكرار هذه التجربة للتخلص من الشيب