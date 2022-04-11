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طريقة تحضير الأرز بالفول الحراتى الأخضر يعتبر الفول من البقوليات الشهية والمتعارف عليها حيث أن موطنة الأصلي شمال إفريقيا حيث أنه اصبح يزرع الآن في معظم أنحاء العالم، حيث أنها من اهم الزراعات التي تشتهر في بلاد الشام، حيث أن الفول من البقوليات المفضلة والمحببة لكل من الكبار والصغار، وذلك لما يحتويه على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة المفيدة له، حيث انه صحي للجسم وللمعدة، حيث أنه من الأطباق الشهية السهلة في اعدادها حيث أنها لا تأخذ وقت ولا مجهود في تحضيرها، حيث يمكن وضع أي إضافات ترغبيها لطبق الأرز بالفول سواء لحم أو فراخ أو خضروات أو الاكتفاء بالفول، فهو مفيد وغنى بالمواد الغذائية كما يمكن التعرف على كيفية تدميس الفول مثل المحلات بالمنزل وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة تحضير الأرز بالفول الحراتى الأخضر.
طريقة تحضير الأرز بالفول الحراتى الأخضر
المقادير
- 1 كوب من عصير الطماطم.
- 1 حبة بصل كبيرة مبشورة.
- 2 ملعقة من معجون الطماطم.
- 3 فصوص ثوم مهروس.
- 3 أكواب من الفول الأخضر.
- 3 ملاعق من الزيت.
- 3 أكواب من الأرز المصري المغسول.
- 2 ملعقة كبيرة زبدة.
- كزبرة خضراء للتزيين.
البهارات
- 2 ورقة من الغار.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1/4 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1/2 ملعقة صغيرة كمون.
- 1/4 ملعقة صغيرة قرنفل حسب الرغبة.
- 1/4 ملعقة صغيرة قرفة.
- 1/2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة حسب الرغبة.
- 1/4 ملعقة صغيرة جنزبيل.
خطوات عمل الأرز بالفول الحراتى
- القيام بوضع الزيت والزبدة في حلة على نار متوسطة وتترك قليلا حتى تسخن ثم يضاف البصل ويحرك بشكل جيد حتى يذبل ويتغير لونه ثم يضاف الثوم ومعجون الطماطم وعصير الطماطم.
- يتم وضع الكمون والملح والفلفل والزنجبيل والقرفة والكزبرة ثم يضاف ورق الغار وجوزة الطيب والقرنفل إلى الحلة ثم يترك الخليط حتى يغلي لمدة عشر دقائق.
- القيام باضافة كوب من الماء والفول الأخضر إلى الحلة ويترك الخليط لمدة ربع ساعة على نار منخفضة حتى يغلي.
- يتم إضافة الأرز إلى الحلة ثم يوضع مقدار كافي من الماء حتى تغمر المكونات ثم نهدى الحرارة تحت الأرز ويترك حتى تنضج المكونات ويجف الماء.
- ثم يوضع الأرز مع الفول في طبق التقديم ويتم رش الكزبرة الخضراء على وجه الأرز ويتم تقديم سلطة خضراء بجانبة.
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