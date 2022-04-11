طريقة تحضير الأرز بالفول الحراتى الأخضر يعتبر الفول من البقوليات الشهية والمتعارف عليها حيث أن موطنة الأصلي شمال إفريقيا حيث أنه اصبح يزرع الآن في معظم أنحاء العالم، حيث أنها من اهم الزراعات التي تشتهر في بلاد الشام، حيث أن الفول من البقوليات المفضلة والمحببة لكل من الكبار والصغار، وذلك لما يحتويه على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات التي تمد الجسم بالطاقة المفيدة له، حيث انه صحي للجسم وللمعدة، حيث أنه من الأطباق الشهية السهلة في اعدادها حيث أنها لا تأخذ وقت ولا مجهود في تحضيرها، حيث يمكن وضع أي إضافات ترغبيها لطبق الأرز بالفول سواء لحم أو فراخ أو خضروات أو الاكتفاء بالفول، فهو مفيد وغنى بالمواد الغذائية كما يمكن التعرف على كيفية تدميس الفول مثل المحلات بالمنزل وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة تحضير الأرز بالفول الحراتى الأخضر.

طريقة تحضير الأرز بالفول الحراتى الأخضر

المقادير

1 كوب من عصير الطماطم.

1 حبة بصل كبيرة مبشورة.

2 ملعقة من معجون الطماطم.

3 فصوص ثوم مهروس.

3 أكواب من الفول الأخضر.

3 ملاعق من الزيت.

3 أكواب من الأرز المصري المغسول.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

كزبرة خضراء للتزيين.

البهارات

2 ورقة من الغار.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/2 ملعقة صغيرة كمون.

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل حسب الرغبة.

1/4 ملعقة صغيرة قرفة.

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة حسب الرغبة.

1/4 ملعقة صغيرة جنزبيل.

خطوات عمل الأرز بالفول الحراتى