بأسرار المحلات.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة على أصولها زي الحلواني بمقادير مظبوطة وناجحة 100%

من أشهر الحلويات التي يتم تناولها بعد الإفطار في شهر رمضان الكريم هي الكنافة، ونحن الآن نعيش في هذا الشهر العظيم، مع العلم أن أكثر عمليات البحث الآن من قبل الكثير الذين يريدون معرفة طريقة عمل الكنافة بالقشطة، مع العلم أن هناك الكثير والكثير من أنواع الكنافة المختلفة و المتنوعة واللذيذة أيضا، حيث يوجد بعض اسرار عمل الكنافة لتصبح مثل الجاهزة بل أفضل منها بكثير، كل ما يجب عليك فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة لكي تقدمي لجميع أفراد أسرتك أحلى صينية كنافة، ابقوا معنا.

مكونات عمل الكنافة بالقشطة

قبل البدء في شرح المكونات لابد أن تعرف أن هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي يجب أن تعرفها، لأنها هي أساس نجاح الكنافة وتتلخص في:

يجب أن تكون السمنة بدرجة حرارة الغرفة.

اختيار نوع الكنافة الممتازة، بالإضافة إلى أنها تكون طازجة وتكون من النوع الرفيع.

لابد أن تكون الكنافة بدرجة حرارة الغرفة وليس في الفريزر كما يفعل البعض.

لابد أن تكون القشطة طازجة.

مكونات عمل الكنافة بالقشطة:

نصف كيلو من الكنافة الطازجة.

كوب من السكر.

نصف كوب من المكسرات المشكلة.

كوب وربع من السمنة بلدي.

مكونات عمل القشطة:

كوب وربع من اللبن الطازج.

نصف كوب من كريمة الخفق.

ملعقتين من السكر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف ملعقة من السميد.

طريقة تحضير الكنافة بالقشطة

لابد من عمل القشطة في البداية، قبل البدء في عمل الكنافة؛

طريقة تحضير القشطة:

طريقة تحضير القشطة: نضع الحليب والنشا والسكر والسميد ويتم تقليبهم مع بعضها البعض.

يتم وضع الإناء على النار، بشرط أن تكون نار متوسطة.

يتم التقليب حتى الحصول على قوام كريمي.

نضع ملعقة الفانيليا، ثم يتم إطفاء النار.

طريقة تحضير الكنافة: