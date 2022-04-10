طريقة تحضير افضل واسرع خلطات طبيعية تسمين الوجه والخدود وصفات سحرية سريعة

يرغب الكثير من الأشخاص من النساء والرجال ايضا الذين لديهم وجهة نحيف فى معرفة أفضل الطرق والخلطات التى تساعد على تسمين الوجه. حيث يشتكي الكثير من أصحاب الوجه النحيف من ذلك ويرغبون فى الحصول على وجهه ممتلئ وخدود ممتلئة. تعطي مظهر رائع وجميل للوجه. وفى هذا المقال نذكر أهم الخلطات الطبيعية التى تساعد فى تسمين الوجه ونضارته ونعومته.

وصفات وخلطات تسمين الوجهة

تستخدم العديد من الوصفات التى تساعد على تسمين الوجه والخدود. وحتى يمكنك الحصول على نتيجة رائعة عليك اتباع الخطوات. وسوف نتعرف فى هذة السطور على اهم الوصفات التى تساعد في تسمين الوجهة وهى كالتالى..

ماسك الجلسرين وماء الورد

المكونات

ملعقتين من الجلسرين.

مع ملعقتين من ماء الورد.

الطريقة

خلط المكونات ثم دهن الوجه كقناع على الوجه ويترك على الوجه فترة جيدة لمدة ساعة الى ساعتين يوميا.

ماسك زيت الزيتون لتسمين وامتلاء الوجه

المكونات

زيت الزيتون.

الطريقة

نقوم بدهن الوجه مرتين بزيت الزيتون يوميا حيث يعمل على ترطيب البشرة و تكبير الخدود.

كما يمكن استخدام زيت الزيتون كمساج على الوجه لمدة نصف ساعة يوميا

ماسك العسل لتكبير الخدود

المكونات

ثلاث قطع من البابايا.

ثم ثلاث ملاعق من العسل الأبيض النقى.

الطريقة

خلط المكونات فى الخلاط.ثم توضع على الوجه وتترك ساعتين.

ماسك الحلبة

المكونات

ثلاث ملاعق من مسحوق الحلبة.

ايضا ملعقتان من الماء.

الطريقة

خلط المكونات وتوضع على الوجهة على شكل قناع لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.

ماسك اللبن لتسمين الوجه

المكونات

مقدار من اللبن الزبادى.

الطريقة

نضع اللبن على الوجه لمدة ساعة.

ثم يغسل بالماء الفاتر.

خلطة زبدة الشيا مع السكر

المكونات

كوب من زبدة الشيا

كذلك نصف كوب من السكر.

الطريقة

مزج المكونات فى الخلاط ثم يوضع الخليط فى الثلاجة حتى يجمد.

.يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ثم وضع طبقة من المزيج على الوجه لمدة ثلث ساعة ثم يغسل بماء الفاتر.

خلطة الخميرة لتسمين الوجه

المكونات

ثلاث ملاعق من الخميرة.

ثم ثلاث ملاعق من اللبن.

كذلك ملعقة من ماء الورد.

الطريقة

خلط المكونات جيدا ثم توضع على الوجه كقناع لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.

خلطة زبدة الشيا لوجه ممتلىء

المكونات

زبدة الشيا.

الطريقة

وضع ثلاث ملاعق من زبدة الشيا على الوجه لمدة نصف ساعة.ثم يغسل بالماء.

خلطة التفاح

المكونات

حبة من التفاح.

الطريقة

حبة من التفاح مسلوقة.يتم هرس التفاح ويوضع على الوجه ويترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر.

الأطعمة الهامة