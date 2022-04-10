بالجليسرين اعملي خلطة صابونة دوف وماء الورد لتبييض البشرة وجعلها ناصعة

تعد خلطة صابونة دوف وماء الورد من الخلطات السحرية التي تعمل على تفتيح البشرة وجعلها نقية ولامعه كالذهب، حيث يبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن خلطة طبيعية تعمل على تفتيح البشرة وجعلها ناعمة وحيوية كبشرة الأطفال، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضيرها في البيت دون الحاجة لاستخدام كريمات كيماوية وباهظة الثمن، كما تتكون هذه الخلطة من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجليسرين وصابونة دوف وماء الورد ويعرف عن ماء الورد بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعطيها الحيوية واللمعان، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة صابونة دوف وماء الورد السحرية للتبييض.

مكونات عمل خلطة صابونة دوف وماء الورد

تتكون خلطة صابونة دوف وماء الورد من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٥ ملاعق كبيرة من الجليسرين.

٣ ملاعق من عصير الليمون.

نصف كوب من اللوشن المفضل

صابونة دوف مبشورة.

نصف كوب من ماء الورد.

٥ ملاعق من زيت اللوز الحلو.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة صابونة دوف وماء الورد بطريقة بسيطة يجب إتباع بعض الخطوات هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط نصف كوب من ماء الورد مع الصابون المبشور ونقلبهم جيداً ثم نتركه لمدة ليلة كاملة. بعد ذلك نضع الخليط في إناء ونضعه على نار هادئة مع التقليب حتى نحصل على خليط كريمي. ثم نقوم بإضافة الجليسرين والليمون وزيت اللوز مع التقليب لمدة لا تقل عن دقيقتين بعد ذلك ننزله من على النار. بعد ذلك نقوم بإضافة اللوشن المفضل مع التقليب حتى تتجانس المكونات ثم نسكب الخليط في علبة نظيفة ونحفظها في الثلاجة.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لتطبيق هذه الخلطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-