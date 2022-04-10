وداعاً لفشل البسبوسة..طريقة عمل البسبوسة بالقشطة حضريها بأقل التكاليف

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بسهولة بالبيت، تبحث الكثير من السيدات عن طريقة ناجحة لتحضير البسبوسة مثل محل الحلويات، وتعتبر من الحلويات الشرقية الأساسية التي يعشقها الكبار والصغار نظراً لطعمها الشهي واللذيذ، ومن المعروف أنها لها عدة طرق وحشوات لتنال إعجاب الجميع، ومن الممكن تقديمها في كافة المناسبات والاحتفالات، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة مثل الجاهزة، حضريها بأقل المكونات وبأقل تكلفة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

يمكنك معرفة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بكل سهولة من خلال مكونات بسيطة وطريقة لم تستغرق وقتاً طويلاً لابد أتباع الآتي، حيث تعد البسبوسة واحدة من أفضل الحلويات الشرقية الشهيرة والمعروفة بين البلدان العربية، تحضر بعدة طرق مختلفة ومتعددة، مكوناتها سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل.

المكونات

كوب ونصف من السميد.

عبوة من القشطة.

كوب من اللبن.

نصف كوب من السكر.

مقدار نصف كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق من جوز الهند.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من الماء.

ملعقتين من ماء الزهر واللوز.

كوب وثلث من السكر.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

تتمثل طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بالمنزل من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به السميد مع اللبن، ونصف كوب سكر، ثم يتم إضافة الزيت و البيكنج بودر وجوز الهند، واستمري في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

نشغل الفرن على درجة حرارة 180 وننتظر حتى تسخن جيداً.

نحضر صينية مدهونة بالسمن ونضع بها نصف الكمية، ثم تقوم بوضع القشطة مع مراعاة عدم وضع القشطة ناحية الأطراف حتى لا تحترق.

أضف باقي الخليط على القشطة ونوزعها جيداً.

نقطع صينية البسبوسة ومن الممكن وضع مكسرات على الوجه.

نضع الصينية بالفرن لمدة ثلث ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.

تخرج صينية البسبوسة من الفرن ونضع عليها الشربات.

طريقة عمل الشربات

نحضر إناء ونضع به الماء والسكر وماء الزهر.

يرفع على النار لمدة 7 دقائق حتى يصبح القوام ثقيل.

يتم رفع الإناء من على النار.

يصبح بهذه الخطوات الشربات جاهز للتقديم، فيمكن صبه بارداً على البسبوسة وهي ساخنة.

أسرار نجاح البسبوسة