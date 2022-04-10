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مع اقتراب عيد الفطر المبارك ترغب جميع ربات البيوت دائما من تحضير أفضل الحلويات من كعك وبسكويت والعديد من الحلويات المختلفة التي تقدم في هذه المناسبة السعيدة على جميع المسلمين، تختلف مظاهر استقبال العيد من شخص إلى أخر حيث يقوم البعض بتزيين المنازل آخرون يقوموا بعمل العديد من الأكلات المختلفة مثل اللحوم المشوية وصواني البطاطس والحلويات مثل كحك العيد وذلك من أجل تقديمها لجميع الضيوف ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة من أجل عمل كحك العيد الناعم. مقادير تحضير كعك العيد الناعم يمكنكم تحضير كعك العيد بكل سهولة من خلال مجموعة من المقادير الآتية: واحد كيلو من الدقيق.

كوبين ونصف من السمن.

ملعقة واحدة من الخميرة .ملعقة كبيرة من سكر البودرة.

واحد كوب من الماء الدافئ.

ملعقة واحدة كبيرة من السمسم.

ربع ملعقة من الملح.

الحشو على حسب الرغبة سواء ملين أو عجوة أو غيرها. طريقة التحضير كعك العيد يمكنكم تحضير كعك العيد بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية: في البداية يجب عليكم وضع الدقيق مع الملح في وعاء مناسب كما يجب عليكم خلطهم مع بعض ثم نقوم بإضافة السمسم.

ثم يتم بعد ذلك نقوم بتسخين السمن في وعاء حتى يتم القدح ثم نقوم بصب السمن على خليط الدقيق والماء مع التقليب الجيد.

ثم يجب عليكم الانتظار قليلا حتى تبرد السمنة ثم نقوم بفرك الدقيق والسمن باليد ثم نقوم بتقليب الخميرة في الماء الدافئ مع السكر ثم نقوم\

بوضع ذلك الخليط على العجين.بعد العجن يجب أن نقوم بتركها حتى تخمر لمدة ساعة كاملة تقربيا ثم نقوم بتقطيع العجين إلى كرات صغيرة ذات حجم متساوي.

ثم نقوم بوضع الحشو داخل الكرة ثم نقوم بضغطها في صينية ثم نقوم بنقش ألكحك بعد ذلك حسب الرغبة ثم نقوم بخبز ألكحك في الفرن لمدة ثلث ساعة ثم ينم رش السكر البودرة فوق ألكحك قبل التقديم. عمر شويل - جدة خطوة بخطوة طريقة عمل كحك العيد الناعم في البيت مثل الجاهز بالضبط - ثقفني

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