سر نجاح تتبيلة الفراخ المشوية زي المحلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الفراخ المشويه من اكثر الاطباق التي تزداد عمليات البحث عنها على الانترنت، حيث يعتبر الدجاج المشوي من أكثر الوجبات شعبية بين البالغين والأطفال لأنه أيضًا من أصح الوجبات للحفاظ على قوام رشيق وصحي، خاصة عندما يصنع من الزبادي والفحم ، حيث يضفي الزبادي نكهة رائعة ويضفي عليها الفحم، رائحة لذيذة.حيث تريد عديد من ربات البيوت ان تقوم بعمل الفراخ المشويه مثل الحاتي حيث انها من الأطباق الأساسية في كل منزل، وترغب كل سيدة في معرفة عمل الفراخ المشوية مثل المحلات، سواء في فرن البوتاجاز او في حله حيث هناك العديد من الطرق لعمل الفراخ المشويه كما ان هناك اكثر من تتبيله سحريه تجعل شويه رائعة يمكن تقديم الفراخ المشويه في المناسبات وفي العزائم من الأطباق التي يحبها الكثيرين، حيث أن الفراخ من الاكلات الرائعة التي يمكن أن نقوم بعملها بأكثر من طريقة، حيث أنه يمكن عمل الفراخ المسلوقة بأكثر من طريقة بالبهارات المختلفة، كما يمكن عمل الفراخ في صواني مثل صنية بطاطس بالفراخ، أو صنية فراخ مع بسلة وبطاطس وهي رائعة للغاية، ويمكن عمل فراخ مقلية وتكون بالبقسماط أو بالدقيق.

مقادير عمل الفراخ المشوية

نوضح لكل السيدات خلال هذه السطور ما هي المكونات الخاصة بعمل الفراخ المشوية.

فراخ يتم تقطيعها الى اربع اجزاء

نصف بصله مفرومه فرم ناعم

ثلاثة فصوص ثوم مهروس

علبة لبن زبادي

ليمونه واحده

طماطم ثمرة واحدة

التوابل التي سنستخدمها في عمل الفراخ المشوية هي حبهان مطحون وفلفل اسود وزيت وبهارات فراخ وكاري وجنزبيل وكمون.

طريقة تحضير الفراخ المشويه

نقوم بإحضار الفرخه و نقوم بتقطيعها الى قطع اربع قطع او ثماني قطع بعد ذلك نحضر سكين ونقوم بعمل فتحات في قطع الفراخ حتى يتم إدخال التتبيله خلالها بعد ذلك نقوم بتحضير التتبيلة حيث نحضر كبة أو خلاط ونضع كل المكونات التي ذكرناها في المقادير وهي البصل والثوم والليمون واللبن الزبادي والطماطم والحبهان والزيت بالاضافة الي البهارات المستخدمة وهي بهارات الفراخ بالكاري الكزبرة الناشفة والكمون والملح والفلفل الاسود والكمون والزنجبيل، ثم نقوم بخلطهم جيدا وبعد ذلك نضعهم على الفراخ حيث نقوم يوضع هذه التتبيلة في الفتحات التي قمنا بصنعها في قطع الفراخ ونغطي كل أجزاء الفراخ بالتتبيلة ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك نضع الفراخ في الثلاجة وذلك لمده ست ساعات اقل شيء ويمكن ان نتركها ليلة كاملة في الثلاجة. نقوم بعد ذلك بإحضار صينية ونبدأ في رص الفراخ المشوية، ويمكن أن نضع معها شرائح طماطم وبصل وجزر وفلفل أخضر، يمكن أيضا أن نضع شرائح فلفل ألوان وشرائح بطاطس ثم نضعها في فرن البوتجاز في الرف الأوسط علي درجة حرارة 180 درجة ونتركها من نصف ساعة الي ساعة الا ربع حتي نتأكد أنها قد نضجت ونضعها تحت الشواية ربع ساعة.

طريقة تحضير تتبيلة الدجاج المشوي