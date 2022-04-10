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يواجه الكثير من الأشخاص مشاكل السمنة المفرطة، حيث أنها تفقد الإنسان ثقته بنفسه، وتقلل عنده رغبة المشاركات و تزرع فيه رغبة الانعزال عن الأشخاص حتى لا يؤذي مشاعرهم، كما أن الكثير يلجأ إلى الأطباء و استخدام الأدوية الكيميائية التي تؤثر بالسلب على صحة الجسم، والبعض منهم يلجأ إلى نظم غذائية قاسية ، رغم أن هناك كثير من الطرق التي تجعل الإنسان أن يصل إلى الوزن المطلوب بأسهل الطرق و دون صرف مبالغ ضخمة ولا الحاجة للرجيم القاسي. مشروبات التخلص من الدهون هناك العديد من المشروبات التي من خلالها يمكن التخلص من الكرش بدون أي أدوية كيميائية ولا الحاجة إلى نظام غذائي قاسي.

تناول كميات كبيرة من الماء يوميا تساعد في التخلص من الدهون الموجودة في الجسم و نسف الكرش تماما، كما أنها تساعد على تقليل الرغبة في الأكل و تقليل الشهية.

أيضا مشروب الليمون الساخن في الصباح يساعد على حرق الدهون و التخلص من الترهلات و الكرش بطريقة سريعة دون الحاجة إلى الامتناع عن تناول الطعام.

ينصح كثير من الأطباء التغذية بتناول مشروب الزنجبيل فهو معروف بقدرته على التخلص من السمنة المفرطة، فهذا المشروب له تأثير قوي و سحري في الحصول على الجسم المثالي.

أيضا مشروب الكمون من المعروف أنه يساعد في إنقاص الوزن بطريقة أمنة وفي أسرع وقت ممكن.

كما أيضا يوجد مشروب البقدونس فهو له تأثير قوي على حرق السعرات الحرارية داخل الجسم و التخلص من الدهون بطريقة آمنة على صحة الجسم.

مشروب لبان الذكر أيضا له تأثير في التخلص من الوزن الزائد و إنقاص الشهية و يجعل الأشخاص يتناولون الأطعمة بشكل أقل. بتجنب حدوث زيادة في الوزن يجب تناول الخضروات بكميات كبيرة.

يجب أيضا تناول الفاكهة بشكل يومي.

الإكثار من الحركة و المشي خلال اليوم.

عدم الإفراط في تناول الطعام. عمر شويل - جدة كوب على الريق لنسف دهون البطن و الكرش و خسارة الوزن في 7 أيام - ثقفني

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