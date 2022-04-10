احلي من الجاهز.. طريقة عمل بلح الشام المقرمش والهش بطعم احلي من الجاهز

بلح الشام من الممكن ن تقومي بعمله في البيت، فالمكونات بسيطة جدا من الممكن لك أن تقومي بتوفيرها، فهي من المكونات دائمة التواجد في المنزل فلن تكوني بحاجة إلى أي خطوات معقدة أو أي مكونات غير معتادة، فقط لا بد من اتباع خطوات كلها بسيطة جدا تتم في المنزل بمنتهى السهولة، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة سيكون الحديث بالتفصيل عن كل المعلومات التي تتعلق بالطريقة الأساسية والتي يكون من السهل عن طريقها عمل أفضل نوع من حلوى بلح الشام، فالطريقة الآتية هي الأكثر سهولة للحصول على بلح الشام بأفضل مذاق وسنقدم لك الطريقة واجبة الاتباع للتحضير السريع للوصفة.

مكونات إعداد بلح الشام المقرمش

طريقة عمل بلح الشام بسيطة، فمن الممكن أن توفري أهم مكونات، وهي ما سنتحدث عنه من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة، ومن خلال أن تقوم بالمزج بطريقة صحيحة لكل المكونات تتحقق النتائج المرغوبة، وتكون الوصفة سهلة، ومتاحة إذا ما أعددتي المقادير التالية، بلح الشام مكوناتها ما يلي في النقاط القادمة:

كوبان من الطحين، ويتم نخله.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب ماء.

ربع كوب زيت.

رشة بيكينج بودر.

بيضتان كاملتان.

فانيليا.

وعاء ملائم.

كيس حلواني.

شربات ثقيل.

طريقة تحضير بلح الشام في البيت

من الممكن أن تبدئي في التحضير للوصفة من خلال الاستعانة بالخطوات القادمة: