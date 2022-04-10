نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احلي من الجاهز.. طريقة عمل بلح الشام المقرمش والهش بطعم احلي من الجاهز في المقال التالي
بلح الشام من الممكن ن تقومي بعمله في البيت، فالمكونات بسيطة جدا من الممكن لك أن تقومي بتوفيرها، فهي من المكونات دائمة التواجد في المنزل فلن تكوني بحاجة إلى أي خطوات معقدة أو أي مكونات غير معتادة، فقط لا بد من اتباع خطوات كلها بسيطة جدا تتم في المنزل بمنتهى السهولة، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة سيكون الحديث بالتفصيل عن كل المعلومات التي تتعلق بالطريقة الأساسية والتي يكون من السهل عن طريقها عمل أفضل نوع من حلوى بلح الشام، فالطريقة الآتية هي الأكثر سهولة للحصول على بلح الشام بأفضل مذاق وسنقدم لك الطريقة واجبة الاتباع للتحضير السريع للوصفة.
مكونات إعداد بلح الشام المقرمش
طريقة عمل بلح الشام بسيطة، فمن الممكن أن توفري أهم مكونات، وهي ما سنتحدث عنه من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة، ومن خلال أن تقوم بالمزج بطريقة صحيحة لكل المكونات تتحقق النتائج المرغوبة، وتكون الوصفة سهلة، ومتاحة إذا ما أعددتي المقادير التالية، بلح الشام مكوناتها ما يلي في النقاط القادمة:
- كوبان من الطحين، ويتم نخله.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- كوب ماء.
- ربع كوب زيت.
- رشة بيكينج بودر.
- بيضتان كاملتان.
- فانيليا.
- وعاء ملائم.
- كيس حلواني.
- شربات ثقيل.
طريقة تحضير بلح الشام في البيت
من الممكن أن تبدئي في التحضير للوصفة من خلال الاستعانة بالخطوات القادمة:
- يتم وضع القدر المناسب على النار، ومن ثم البدء بوضع الماء والزيت والملح والسكر للغليان.
- وضع الدقيق على النار مع الماء والمكونات التقليب باستمرار.
- التقليب لكل المكونات يجعل الدقيق يتجمع في كتلة واحدة حينها يتم الرفع للمزيج من فوق النار.
- يتم وضع العجينة بالوعاء الملائم.
- وضع البيض بالتدريج والتقليب دون توقف، ولا تنسي إضافة الفانيليا.
- التشكيل للبلح بزيت عميق ويكون بارد بطاسة تكون عميقة.
- التسوية حتى تلاحظي احمرار بلح الشام، بعدها قومي بتصفيته تماما، ومن ثم تتم تحليته باستعمال العسل الثقيل.
- تعتبر طريقة التحضير سالفة الذكر من بين أهم الطرق وأيسرها لعمل أفضل حلوى من بلح الشام.
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