طريقة عمل كيك العشر دقائق في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة كيك ال 10 دقائق

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أغلب أفراد الأسرة يحبون ألكيك والأطفال يحبون المشاركة في صناعة ألكيك، ومن أسهل الطرق الخاصة لصناعتها هي الوصفة الخاصة بالعشر دقائق حتى لا تأخذ وقت طويل في إعدادها بدل من شرائها من الخارج وتوفير المال والوقت، وهناك طرق عدة لعمل ألكيك مثل الكيكة الإسفنجية، ومن الممكن صناعتها بالعديد من النكهات مثل الشيكولاته والبرتقال أو الفانيليا وجوز الهند.
طريقة عمل الكيكة العشر دقائق
هناك العديد من الطرق الخاصة لصناعة الكيك العشر دقائق لكن اخترنا لكم أسهل هذه الطرق وأسرعها في التحضير، وهذه الطريقة هي:
المكونات
- بيض.
- دقيق.
- سكر.
- ملح.
- بيكنج بودر.
- فانيليا.
- زيت.
- زبادي.
طريقة التحضير:
- نخل المكونات الجافة في وعاء عميق.
- أما في الخلاط الكهربائي نضع السكر والزبادي والبيض والزيت الفانيليا.
- خلط المكونات جميعها مع بعضها البعض.
- الحصول على عجينة متماسكة متجانسة.
- في صينية تدهن بالزيت والدقيق.
- سكب العجينة فيه.
- فيما بعد إدخالها إلى الفرن.
- لا بد أن تترك في الفرن لمدة خمس وثلاثين دقيقة.
- يمكن فيما بعد اختبار الكيكة بخلة أسنان رفيعة.
أسرار ألكيك العشر دقائق
هناك مجموعة من الأسرار الممكن تطبيقها من أجل الحصول على كيك شهي ولذيذ، وهذه الأسرار هي:
- استخدام الدقيق المخصص للكيك ويكون من النوع الفاخر.
- لا يد أن يتم تسخين الفرن قبل وضع الصينية به.
- كما أنه تحتاج إلى وضع الصينية في الرف الأوسط.
- لا يفتح الفرن على ألكيك قبل إتمام الخمسة عشر دقيقة، حتى لا تهبط وتكون مكتومة.
- كما أنه تحتاج إلى التأكد من صلاحية البيكنج بودر ليساعد في انتفاخ ألكيك.
- استعمال المكونات في درجة حرارة الغرفة.
- والخطوة الأخيرة هي لا بد أن يتم إضافة ملعقة من الخل أثناء خلط العجينة.
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