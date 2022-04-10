نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. مكون جبار لتنظيف البط من الزفارة والريش الصغير هيجعلها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكون جبار لتنظيف البط من الزفارة ومن أي تواجد للريش الصغير يسهل على كل ربات البيوت أن تقمن بالإنجاز سريع لتلك المهمة التي تتعلق بطهي أشهر أنواع اللحوم من الدواجن، والبط ومن خلال الاستعانة بطرق بسيطة ومكونات من المنزل سيكون من اليسير جدا على مختلف ربات البيوت أن تقمن بالتنظيف لكل ما قد يكون متواجد على البط أو على الفراخ من أي مواد قد تكون غير مستحبة، وتفسد تماما من الوصفة بعد الطهي، فالاستعانة بما سوف نقوم بعرضه من خلال الآتي من طرق وخطوات بسيطة من الممكن أن تتم بكل سهولة وعبر الآتي توضيح لخطوات تستطيعين بها تنظيف البط وكل نوعيات الدواجن من أي ريش أو زفارة وروائح لا يكون البط أو الدجاج صالح للطهي إذا لم يتم التنظيف الجيد لإزالتها.

مكون جبار لتنظيف البط من الزفارة

إليك الطرق المثالية، والتي من خلالها سيكون من السهل عمل تلك الوصفة المتميزة والتي من الممكن أن تساعد في الحصول على كل النوعيات المتاحة من الدجاج والبط برائحة جيدة غير نفاذة، والتخلص من تواجد أي ريش قصير على سطح الدجاج والبط، وفيما يلي نوضح أهم المعلومات عن طرق متميزة من السهل عن طريقها أن يتم تنظيف الطيور بأنواعها.

تنظيف البط من الريش والزفارة بالملح

الملح واحد من أهم المكونات التي تعمل على التطهير التام لكل أنواع الغذاء واللحوم ومنها لحم الطيور فمن الممكن أن يتم تطهير لحوم الدجاج أو البط باستعمال قرابة نصف الكوب ملح طعام، ويكون استعماله عن طريق الفرك الجيد للبط باستعمال الملح، ومن المفضل أن نستعمل الملح البحري أو كمية من ملح الطعام العادي.

تنظيف البط من الريش والزفارة باستعمال الردة

الردة وحبيباتها تعد من المكونات المنظفة بشكل جيد للريش والزفارة، ومن خلال فرك الطيور باستعمال الردة، فهذا ما يعمل على الإزالة التامة للريش، والتخلص تماما من أي زفارة تعلق بالجلد من الخارج، وبالنسبة للفرك للدجاج بالردة، فهذا ما يزيل تماما أي ملمس قد يكون لزج على سطح جلد الطيور بأنواعها.