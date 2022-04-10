قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم الخميرة والنشا المبهر لتبييض البشرة وتسمين الخدود وإزالة التجاعيد والأماكن الداكنة في دقائق

كريم الخميرة والنشا له فوائد لا حصر لها ونحن سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير الكريم السحري الذي لا مثيل له، والكثير من النساء يحتاجون إلى نفخ الخدود وتبيضها أيضا، ولكن معظمهن يخشن تجربة الوصفات التي يعرضون عنها دكتورة الجلدية وغيرهم من الوصفات الغير طبيعي، أما الوصفة التي سوف نقدمها لكم الآن جميع مكوناتها طبيعية مائة في المائة، وكلنا نعرف فوائد الخميرة التي تمد الجسم بالكثير من الفوائد، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا.

مكونات عمل كريم الخميرة والنشا لنفخ الخدود

من أكثر الأمور التي تهتم بها المرأة هي جمالها ولذلك تحافظ عليه باستمرار، ويعتبر الوجه من أكثر الأماكن التي تدل على جمال المرأة، ولذلك تبحث دائما عن إيجاد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تقضي على جميع مشاكل البشرة، وصفة الخميرة تعتبر من أكثر الوصفات التي لها نتائج لا مثيل لها، لأنه الخميرة تحتوي على الكثير من المعادن والبروتينات الهامة للجسم وأيضا البشرة، وتعمل على إزالة التصبغات الوجه وتوحيد لون البشرة، وتتلخص مكونات هذا الكريم في:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة متوسطة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة ممسوحة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من النشا.

القليل من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا في المنزل

تعتبر الخميرة المعجزة الطبيعية التي تعالج الكثير من مشاكل البشرة، ومن أهم هذه المشاكل هي:

تعتبر مقشر طبيعي قوي، لأنه تعمل على تجديد خلايا البشرة والتخلص من الجلد الميت.

تحمي البشرة من ظهور حب الشباب.

تساعد في تقليل آثار القشور الموجودة على الوجه.

عند استخدام كريم الخميرة والنشا يجعل البشرة خالية تماماً من الرؤوس السوداء والبكتريا.

طريقة التحضير: