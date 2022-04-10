طريقة عمل البطاطس المقرمشة وسر قرمشتها مثل ماكدونالدز بالضبط

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البطاطس أو الفرايز كما يعرفها العديدون أحد الأطعمة التي لا يختلف عليها الكبار والصغار وهى أحد أهم السناكس أو المقبلات في معظم المطاعم والبطاطس تحتوى على العديد من البروتينات المفيدة للجسم ويمكن تناول البطاطس في أشكال متعددة منها المقلية أو المطهية والمسلوقة ومذاقها في كل تلك الحالات مميز لا يمكن مقاومته.
تحضير البطاطس المقرمشة
يمكن تحضير البطاطس مثل المطاعم وذلك بمكونات بسيطة وهي:
- البطاطس ثلاث حبات متوسطة الحجم مسلوقة.
- الدقيق كمية مناسبة.
- الخميرة الفورية ملعقة صغيرة.
- ماء كافي حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة ملح .
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة كارى
- ملعقة صغيرة كركم.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- زيت غزير للقلى .
خطوت عمل البطاطس المقرمشة
بإتباع الخطوات التالية سوف تحصل على بطاطس مقرمشة لا مثيل لها على الإطلاق:
- حيث أنه في البداية لا بد أن يوضع الدقيق والبهارات والخميرة في وعاء عميق ومزجهم مع إضافة الماء للحصول على قوام سائل نسبيا ويترك الخليط جانبا في مكان دافئ بعد أن يغطى ليخمر.
- في غضون ذلك الوقت يتم هرس البطاطس المسلوقة بالشوكة حتى تصبح ناعمة تماما.
- تشكل البطاطس حسب الرغبة أصابع أو كرات.
- توضع البطاطس في خلطة الدقيق السابقة.
- ترفع على النار طاسة بها زيت غزير وعندما يسخن توضع بها البطاطس تخرج من الخلطة إلى الزيت مباشرة وتترك حتى تأخذ اللون الذهبي المميز.
- تخرج على مناديل مطبخ ليمتص الزيت الزائد الموجود بالبطاطس وتكون مقرمشة جدا وشهية.
- كما أنه يتم تناولها ساخنة إلى جانب عيش الفينو والكاتشب كما يرغب الشخص.
- حيث أنه تقوم الأمهات بإعداد تلك الوصفة لعمل سندوتشات للأطفال عند الذهاب إلى المدارس في صندوق الغداء.
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