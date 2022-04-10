طريقة عمل البطاطس المقرمشة وسر قرمشتها مثل ماكدونالدز بالضبط

البطاطس أو الفرايز كما يعرفها العديدون أحد الأطعمة التي لا يختلف عليها الكبار والصغار وهى أحد أهم السناكس أو المقبلات في معظم المطاعم والبطاطس تحتوى على العديد من البروتينات المفيدة للجسم ويمكن تناول البطاطس في أشكال متعددة منها المقلية أو المطهية والمسلوقة ومذاقها في كل تلك الحالات مميز لا يمكن مقاومته.

تحضير البطاطس المقرمشة

يمكن تحضير البطاطس مثل المطاعم وذلك بمكونات بسيطة وهي:

البطاطس ثلاث حبات متوسطة الحجم مسلوقة.

الدقيق كمية مناسبة.

الخميرة الفورية ملعقة صغيرة.

ماء كافي حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة ملح .

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كارى

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة بابريكا.

زيت غزير للقلى .

خطوت عمل البطاطس المقرمشة

بإتباع الخطوات التالية سوف تحصل على بطاطس مقرمشة لا مثيل لها على الإطلاق: