نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للنساء والرجال .. علاج طبيعي للبواسير يجهله معظم المرضى في المقال التالي
يعاني كثير من الرجال والنساء من تواجد البواسير لديهم مما يجعلهم يشعرون بألم الدائم أثناء التخلص من الأحجار المتراكمة الموجودة في المعدة ومع تواجد الإحراج بسبب الذهاب إلى الطبيب لعلاج هذه البواسير قام هؤلاء بالبحث عن طرق لعلاج البواسير سوف نتعرف على هذه الطرق من خلال هذا المقال.
طرق علاج البواسير
نجد أن البواسير تؤدي إلى كثرة الألم المزمن في فتحة الشرج نتيجة تضخم الأوردة وذلك بسبب حدوث الإمساك الشديد وسوف نوضح طرق علاج البواسير من خلال النقاط التالية..
- استخدام مكعبات الثلج عن طريق وضعها في شاش قطني وربطة جيدا وتمريره على منطقة البواسير فسوف يساعد الثلج على تهدئتها والتخلص منها.
- قشر الموز يمكن تقشيره وتثبيته عن طريق لاصق على منطقة البواسير قبل النوم ونزعه في الصباح.
- نحضر بصلة نقوم بشويها وهرسها ووضها كدهان حول منطقة البواسير للتخلص من الألم.
- استخدام الملينات الطبيعية والتي تساعد في نزول الأحجار المتراكمة داخل المعدة دون حدوث ألم.
- استخدام زيت الزيتون عن طريق غمس قطنة به وتمريرها حول الأوردة المنتفخة.
- استخدام حمام ماء دافئ لتهدئة البواسير.
نصائح لعدم الإصابة بالبواسير
توجد عدة نصائح كثيرة للتخلص من البواسير وسوف نوضح بعض النصائح حتى لا يتم الإصابة بالبواسير وهذه النصائح هي..
- تناول كميات كبيرة من الماء.
- تناول الأعشاب التي تستخدم كملينات طبيعية.
- تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الألياف.
- كما أنه تحتاج من فترة لأخرى إلى تناول العصائر بكثرة لتسهيل عملية خروج الفضلات.
- لا بد من تناول الخضروات والفواكه بكثرة للمساعدة على حركة المعدة.
- كما أنه تحتاج إلى المشي وعمل الرياضة الدائم وذلك لتسهيل حركة المعدة.
- كما أنه لا بد من تناول الحليب بمثابة كوب يوميا.
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