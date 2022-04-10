لا حاجة للأدوية وصفة مذهلة وسحرية لتنظيف الرئتين من السموم المتراكمة والبلغم وعلاج لضيق التنفس بأسرع وقت

يعاني الكثير من الأشخاص من تواجد السعال والكحة المزمنة والتعرض لنزلات البرد مما يؤدي إلى كثرة تراكم البلغم على الرئة وخاصة في فصل الشتاء لذلك قام الكثير من هؤلاء بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تعالج الكحة وتخلصنا من البلغم الموجود على الرئة لتكون حبة القرنفل هي عنصر أساسي من المكونات التي تساعد على التخلص من الكحة وتعمل على تنظيف الرئة وسوف نوضح هذه الوصفة إلى جانب فوائد حبة القرنفل من خلال هذا المقال.

وصفة القرنفل لتنظيف الرئة

نجد أن وصفة القرنفل من الوصفات المهمة جدا وهي تستخدم في تنظيف الرئة من البلغم المتراكم وتساعد على التنفس بطريقة صحيحة وسوف نوضح طريقة عملها من خلال المكونات التالية..

المكونات:

قرنفل.

ماء.

زيت زيتون.

يانسون.

طريقة التحضير:

نضع الماء على النار مع القرنفل وحبات اليانسون.

نترك الخليط على النار يغلي حتى تمام الغليان.

يوضع الخليط في كوب ونضع عليه ملعقة زيت الزيتون ثم نتناولها على الريق وبالهناء والشفاء.

فوائد القرنفل

نجد أن للقرنفل فوائد كثيرة ومهمة لصحة الرئة والتخلص من البلغم سوف نوضح أهم فوائده من خلال النقاط التالية..