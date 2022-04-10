لا تحتاج لجهاز ضغط الدم بعد اليوم تكنولوجيا طبية تجعلك تتابع ضغطك فقط عن طريق جوالك بهذه الطريقة

الكثير من الأفراد الذين يعانون من عدم الانتظام في ضغط الدم عادةً ما يبحثون عن الحصول على جهاز يعمل على قياس ضغط الدم، حيث إنهم يحاولون الاطمئنان على حالتهم من خلال التعرف على ضغط الدم، ومحاولة السيطرة على الأمر بقدر الإمكان، كما يوجد بعض التطبيقات على الهواتف النقالة تتمكن من القيام بهذا الدور.

تكنولوجيا قياس ضغط الدم

قامت أحد المنصات الكبيرة الصحية عن إعلانها بأنها قد أضافت إلى خدماتها مراقبة ضغط الدم إلى المجموعة الخاصة بها من الأدوات الصحية المتاحة لديها، وأنها يمكنها أن تقوم بهذا الدور من خلال تطبيقها الذكي والمتميز، والذي يتوفر في الشركات الشريكة لها أيضًا.

وأعلنت الشركة التي تدعى (بيناي) بأنها استطاعت أن تعمل على قياس ضغط الدم من خلال بعض الأدوات المستخدمة من خلال استعمال الفيديو الذي يعمل على قراءة وجه ما، وهذا يتم من خلال الهاتف الذكي أو الكاميرا الذكية للكمبيوتر المحمول، وهذا بالموافقة مع موقع ذا فيرج.

أهم الطرق التي تساعد في المحافظة على عدم ارتفاع ضغط الدم

إن الارتفاع أو الانخفاض بشكل عام لضغط الدم يعتبر خلل في عمل وظائف الجسم، وهذا الخلل من الممكن أن يكون له سبب كبير في إصابة الجسم بالكثير من المشكلات التي قد يكون من أهمها الشعور بالصداع والدوخة والدوار الغير مرغوب في تواجدهم.

ويوجد بعض الطرق التي تساهم في التخلص من حصول هذا الخلل وهي كالآتي: