مكون سري في طريقة عمل الغريبة الناعمة مستحيل تشقق

طريقة عمل الغريبة التي تعتبر من الحلويات الجميلة التي تحرص كل ربة منزل علي عملها ضمن حلويات العيد والكحك والبسكويت والبيتي فور، وهناك عدة طرق يمكن بها عمل الغريبة لتكون ناعمة ورائعة، وهناك مكون سحري عندما نضيفه للغريبة سوف تكون مميزة، ويطلق علي الغريبة العديد من الأسماء ويتم تقديمه دائما في الأعياد والأعراس، ويتميز بقوامه الثابت ومذاقه المختلف وحسن طعمه مما يميزه عن حلويات أخرى، نجهزها بمكونات بسيطة في المنزل، ومن خلال موقع ثقفني نتعلم كيفية صنع الغريبة اللينة بسهولة وسر مذاقها الحلو.

مكونات عمل الغريبة

نوضح لكم المكونات التي سوف تتكون منها الغريبة وهي تكون كالتالي:

واحدة كوب سمن مجمد من الثلاجة

2كوب دقيق

نصف كوب من السكر

كيس فانيليا

طريقة تحضير الغريبة

نحضر اناء ثم نبدأ بوضع كوب السمن المجمدة فيه ونضيف عليها نصف كوب السكر، ثم نبدأ في ضرب السمن مع السكر جيداً بالمضرب الكهربائي أو بمضرب السلك أو بالخلاط حتي يبدأ لون السمنة يكون فاتح مثل الكريم شانتيه وهذا يساهم كثيراً في جعل الغريبة بيضاء

وهناك مكون هام سحري سيجعل الغريبة مميزة ولا تشقق ولا تبصم ولا تأخذ وقت كثير في الفرن وهو بياض بيضة و نقوم بإضافتها لخليط السمن والسكر الذي ضربناه بالمضرب ونضيف على بياض البيضة كيس فانيليا ثم نستمر في ضرب الخليط بالمضرب جيدا حتي يختفي بياض البيضة مع السمن والسكر

بعد ذلك نقوم بإضافة كوب ونصف من الدقيق ونقلبه مع خليط السمن والسكر وبياض البيض ونستمر في العجن الجيد ثم نضيف بقية الدقيق ونقوم بلم العجينة حتي تصبح مناسبة لتشكيل ولكن قبل أن نبدأ في تشكيل عجينة الغريبة يجب أن نجرب غريبة واحدة في الفرن لو شققت نضع عليها ملعقة سمنة وإذا فرشت وساحت نضع عليها ملعقة دقيق

وبعد أن قمنا بتضبيط عجينة الغريبة نحضر صاج ونبدأ في تشكيل العجينة إلي غريبة يمكن أن نضع عليها مكسرات وبعد ذلك نضع الصاج في الفرن علي الشبكة علي نار هادئة لمدة عشرة إلي 12 عشر دقيقة وعندما تستوي نخرجها من الفرن ونقدمها.

نصائح عند عمل الغريبة الناعمة

هناك بعض الإرشادات السهلة التي يجب عليك اتباعها من أجل الحصول على منتجات المخابز المتميزة ، وهي كالتالي: –