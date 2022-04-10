ضاع عمرنا واحنا بنعمل الكوسة غلط قورى 5 كيلو بدون مقدار فى خمس دقائق

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الكوسة أحد الخضروات التى تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيد جدا للجسم ولكن الكثير لا يفضل الكوسة لذلك تقوم الأم بإعدادها بطرق مختلفة حتى يقبل عليها أطفالها فيمكن طهيها أو عملها محشى ولكن تقويرها أصعب شئ فى إعدادها لأنه يستغرق وقتاً طويلاً ولكن فى هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تقوير كمية كبيرة من الكوسة فى دقائق معدودة بدون مقوار.
تقوير الكوسة بدون مقوار
إذا لم يتوفر لدى ربة المنزل مقوار لن تستطيع إعداد محشي الكوسة لا بل تستطيع إعداده بأدوات موجودة فى كل مطبخ وهي:
- تقوير الكوسة بالشوكة: تغسل الكوسة جيدا وتقطع الرأس الموجودة بالأعلى فيها ثم توضع الشوكة بداخلها ويتم لفها يمينا ويسارا حتى تخرج محتويات الكوسة الداخلية إلى أن تنتهى جميع الكمية.
- تقوير الكوسة بالسكين: كما أنه تدخل السكينة فى حبة الكوسة من الداخل والقيام بلفها داخلها لافراغها من الداخل ويجب الحرص عند العمل حتى لا يثقب الطبقة الخارجية الكوسة.
- تقوير الكوسة قطاعة التفاح: لا بد أن توضع قطاعة التفاح داخل حبة الكوسه يتم تدويرها يمينا ويسارا حتى تخرج البذور الداخلية الكوسة.
الاستفادة من البذور الداخلية للكوسة
يقوم العديد من التخلص من بواقى باطن الكوسة التي تخرج عند التفكير ولكن لا يجب إلقاؤها بل يجب الاستفادة منها:
- حيث أنه في البداية يمكن إعداد وجبة غنية بالحديد باستخدام باطن الكوسة.
- كما أنه فيما بعد ترفع مقلاة على النار ويوضع بها القليل من الزيت النباتي مع بعض شرائح الفلفل والبصل والتوابل المفضلة .
- كما أن الخطوة الأخيرة هي أن تقلب تلك المكونات ويتم إضافة باطن الكوسة إليهم وتقلب جيدا حتى تنضج كل المكونات ويتم تناولها بالهنا والشفا.
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