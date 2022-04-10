نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشوفان لتخسيس وحرق الدهون مفيدة وبمكونات بسيطة والطعم تحفة في المقال التالي

كيكة الشوفان تعتبر من الكيكات الشهية اللذيذة التي تحتوي على كثير من المواد الغذائية المفيدة للجسم كما أنها تحتوي على قليل من السعرات الحرارية المفيدة الصحية للجسم فتعتبر كيكة الشوفان من الحلويات التي تساعد في تخسيس الوزن وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل كيكة الشوفان بأسهل الطرق وأقل المكونات بدون الحاجة إلى شرائها من الخارج. طريقة عمل كيكة الشوفان المقادير المطلوبة: كوب وربع من الشوفان السريع أو الشوفان الفوري الذي تكون حبته أنعم قليلًا من الشوفان العادي.

عدد ٢ من البيض.

٣ معالق كبيرة من جوز الهند.

نصف كوب من العسل السكري.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة ونصف صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف صغيرة من الفانيليا.

وكوب ونصف من الحليب.

نصف كوب من الشوكولاتة. طريقة تجهيز كيكة الشوفان. نقوم بخلط المكونات الجافة مع بعضها وهي الشوفان مع البيكنج بودر مع جوز الهند ونقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بخلط المكونات السائلة مع بعضها البعض فنضع البيض مع الفانيليا والحليب والشوكولاتة نقوم بخلط المكونات حتى يصبح القوام متجانس.

نقوم بخلط المكونات الجافة مع السائلة مع التقليب نقوم برش الصينية بقليل من الزيت ثم نقوم بوضع المكونات في قالب الكيكة.

نقوم بتسخين الفرن ونضع به قالب الكيكة على درجة حرارة متوسطة لمدة ٣٥ إلى ٤٠ دقيقة أو إلى أن تستوي الأطراف.

تترك الكيكة حتى تبرد تمامًا ثم نقوم بتقطيعها ونلاحظ أنها لن ترتفع كثيرًا.

وبذلك نحصل على كيكة طرية ومتماسكة وجاهزة وأحسن من الحلواني وبطريقة صحية وخالية من السكريات. أهمية الشوفان يساعد الشوفان في تخسيس الوز وفقدان دهون الجسم.

مفيد جدًا لمرضى السكر حيث أنه يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم فينصح به كثير من الأطباء. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشوفان لتخسيس وحرق الدهون مفيدة وبمكونات بسيطة والطعم تحفة - ثقفني

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