احذر إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فهي تدل على إصابتك بمرض السرطان تعرف عليها قبل فوات الأوان

سرطان من الأمراض التي انتشرت في الآونة الأخيرة وذلك بسبب العديد من العوامل وهو من الأمراض الخطيرة التي تسبب نمو خلايا الجسم شكل كبير وسريع مما يؤدي الي تكوين أورام سرطانية مؤلمة, وغالبا لا تظهر أعراض السرطان الشديدة الا بعد فترة كبيرة من الأصابة به, ولكن هناك بعض الأعراض التي لا ينتبه لها الكثير في الجسم وتكون علامة إنذار بالإصابة به, وخلال السطور التالية سنوضح أهم العلامات الخطيرة التي إذا ظهرت يجب الذهاب الي الطبيب فورًا لأنها تدل على التعرض للسرطان.

ماهي أخطر الأعراض المبكرة التي تدل على وجود السرطان في الجسم

أعراض السرطان مختلفة من شخص لشخص وتظهر تبعًا للعضو المصاب ولكن هناك مجموعة من الأعراض الثابتة التي تظهر على معظم مصابي السرطان ويجب الأنتباه لها لأنه كلما تم أكتشاف السرطان بشكل مبكر كلما كان أفضل في العلاج, وتتمثل الأعراض في:-

ظهور تكتلات تحت الجلد ويمكن أن تكون ملحوظة ومحسوسة وتكون مؤلمة لدي البعض.

الشعور بالتعب من أداء المهام الصغيرة ودائما ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

الشعور بالتعب من أداء المهام الصغيرة ودائما ارتفاع في درجة حرارة الجسم. زيادة وزن الجسم أو نقصانه بشكل مفاجئ مما يؤدي الي التعرض لمشاكل صحية أخري نتيجة لذلك.

الشعور لأضطرابات في الجهاز الهضمي والمعاناة من عسر في الهضم والتعرض للأنتفاخ بشكل مستمر.

وجود تغير في طبقة الصوت وألم في الحلق وخاصة عند البلع والسعال بشكل مستمر ولا يخف مع مهدئات السعال.

ماهي العوامل التي تضع الإنسان في خطر التعرض للسرطان

الكبر من أهم العوامل التي تسبب الأصابة في السرطان فكلما يكبر الإنسان في العمر تكون فرصة تعرضه للسرطان كبيرة.

التدخين والمواد الكحولية من أخطر العادات التي تسبب تعرض الجسم للسرطان.

التعرض للإشعاع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أكثر العوامل التي تزيد فرصة تكون الأورام السرطانية.

العيش في بيئة بها ملوثات كيميائية مثل العيش بالقرب من المصانع وهكذا تزيد من الخطر أيضا للتعرض للسرطان.

في حالة وجود تاريخ في العائلة باللإصابة بالسرطان فهذا من العوامل التي تجعل خطر الإصابة به أكبر

طرق الوقاية من مرض السرطان

يمكن الوقاية من مرض السرطان بكل سهوله عن طريق الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة واليسا الأبتعاد عن تناول المعلبات والاكلات في تحتوي على نسبة سعرات حرارية عالية كنا يحب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي وايضا المحافظ على تناول طعام أو نظام غذائي صحي سليم مثل الفواكة والخضروات بكثرة حيث تساعدك على الوقاية