طريقة العوامة المقرمشة بكل سهولة بمذاق لذيذ وسر قرمشتها ولونها الذهبي

طريقة العوامة المقرمشة ، من ألذ وأشهى الحلويات الشرقية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، وتسمى بعدة أسماء كاللقيمات والزلابية حسب اختلاف البلدان ولهجتها، كما تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي، وتحظى بإقبال الكثير، مما يلجأ الجميع إلى شرائها باستمرار من المحلات وخاصة في شهر رمضان الكريم، لما تتمتع به من مذاق لذيذ ومميز وقرمشة رائعة، وقطايف بالقشطة أيضا، مما يكلف شرائهم أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم، وتتميز بمذاقها الأكثر من رائع والشهي فهي مميزة ومختلفة عن باقي الحلويات فلا تخلو من مائدة في رمضان، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد سرتهم بدلا من شرائها من الخارج، ولضمان جودتها ونظافتها، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة العوامة المقرمشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهزة.

مكونات طريقة العوامة المقرمشة

تتكون طريقة العوامة المقرمشة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

3 أكواب دقيق.

كوب وثلاثة أرباع الكوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الكاسترد أو النشا.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

زيت للقلي.

شربات بارد ثقيل.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة العوامة المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم ننخل عليه الدقيق.

ثم نضيف إليه السكر والكاسترد والنشا والحميرة الفورية والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج ونقلب بالمضرب اليدوي حتى تتكون عجينة مطاطية ليس سائلة ولا صلبة.

بعد ذلك نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونترك العجينة تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.

ثم نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها.

ثم نضع العجينة في كيس حلواني.

بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها زيت غزير ونتركه يسخن.

ثم نحضر مقص ونبله في الزيت الساخن، ثم نقص العجين من الكيس حلواني إلى كرات صغيرة ونضعها في الزيت وعندما يكتسبوا لون ذهبي فاتح نقلبهم على الجهة الثانية ونتركهم حتى يكتسبوا لون ذهبي فاتح أيضا.

ثم نرفع الكرات من الزيت ونتركهم يبردوا.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقلي الكرات مرة ثانية في الزيت لكي يكتسبوا لون ذهبي بني بدون أن يحترق.

بعد ذلك نرفع الكرات من الزيت ونصفيهم جيدا.

ثم نضع الكرات في الشربات البارد ونقلبهم ونتركهم لمدة دقيقة.

ثم نرفع العوامة من الشربات، ونقدمها في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

مقادير الشربات

٢ كوب ونصف من السكر.

كوب وربع من الماء.

شريحتين ليمون.

طريقة التحضير