نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البقلاوة الرمضانية الهشة بالفستق والقرفة في المقال التالي

تعد طريقة عمل البقلاوة الرمضانية من أسهل طرق إعداد البقلاوة في المنزل، والتي ترجع أصولها إلى المطبخ التركي، ومن خلال هذه المقالة سوف نقدم لكم طريقة سهلة ومتميزة في نجاح صينية البقلاوة، بأحدث وأجدد طرق تقديمها وتزينها بالمكسرات المتنوعة ولمختلفة على حسب الرغبة، بما يتناسب مع مختلف الأذواق، إليكم مقادير الوصفة وطريقة التحضير خطوة بخطوة. مكونات تسقية البقلاوة عدد 2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عدد 2 كوب من الحليب. مكونات التزيين عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من اللبن البودر. مقادير البقلاوة الرمضانية لفة من البقلاوة المغلفة (الجلاش).

مقدار 150 جرام من الزبدة.

مقدار ربع كوب من الزيت النباتي.

الفستق مفروم حسب الحاجة للحشو، والتزيين.

رشة قرفة. طريقة عمل البقلاوة الرمضانية بالخطوات نقوم بتحضير تسقية شربات البقلاوة من خلال إحضار إناء، ونضع به كلا من السكر والماء، ونقلبهم جيدا. ومن ثم نقوم بتركهم على النار حتى يصلا إلى مرحلة الغليان لمدة 5 دقائق، حتى تحصلي على القوام المناسب، ومن ثم يترك جانبا حتى يهدأ. نحضر الزبدة ونضعها على نار هادئة، ومن ثم نقوم بإطفاء النار عليها، ونضيف لها مقدار الزيت ونخلطهم معا. ثم نحضر قالب التسوية، ونقوم بدهنه بخليط الزبدة والزيت المذابة. قومي بوضع طبقة من عجينة البقلاوة، وندهنها بالزبد، ومن ثم نقوم بوضع طبقة أخرى من البقلاوة. استمري في دهن كل طبقة من الطبقات بالخليط المكون من الزبدة والزيت النباتي، حتى تنتهي من نصف كمية عجينة البقلاوة. ثم قومي بوضع الحشوة المفضلة لديك من المكسرات المفرومة، بعد ذلك ضعي الطبقات المتبقية من عجينة لبقلاوة مع الاستمرار في دهن كل طبقة من الطبقات بخليط الزبدة والزيت. بعد ذلك يتم تقطيع البقلاوة باستخدام السكين المخصص لتقطيع البقلاوة بالقطع والاشكال التي ترغبين بها. تدخل القالب الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ويتم متابعتها حتى تأخذ اللون الذهبي من الأسفل، ومن الأعلى كذلك، كما يمكن تشغيل الشوية لمدة نصف دقيقة في حين حصلنا على اللون الذهبي من الأسفل فقط. نخرج القالب من الفرن ونتركه حتى يهدأ تماما، لمدة ربع ساعة على الأقل، وبعد ذلك نقوم بخطوة تسقية البقلاوة بالحليب. قومي بتحريك القالب حتى يتشرب من الشيرة. بعد ذلك نخلط كلا من الكاكاو والسكر الناعم معا، ونزين به القلاوة، وندخلها الثلاجة حتى تبرد تماما، ومن ثم نزينها بالمكسرات الفستق. عمر شويل - جدة طريقة عمل البقلاوة الرمضانية الهشة بالفستق والقرفة - ثقفني

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