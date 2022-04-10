طريقة عمل معمول الكيري الهش بحشوة التمر

تعد طريقة عمل معمول الكيري الهش من أسهل طرق إعداد حلوى المعمول بالمنزل، وهي من أطيب وأفضل أنواع الحلويات التي يعشق تناولها الكبار قبل الصغار، كما أنها تمتاز بمذاقها الرائع وتقدم مع كوب من الحليب أو الشاي كوجبة فطار خفيفة، كما يمكن حشوه بالعديد من الحشوات المختلفة والمتنوعة كيفما يرغب الأولاد وأفراد الأسرة، حيث أنه مناسب لجميع الأذواق، إليك المقادير وطريقة التحضير بالخطوات.

مكونات ومقادير معمول الكيري

مقدار 2 كوب من الطحين.

جبن كيري بدرجة حرارة الغرفة.

عدد 8 ملاعق من الزبدة.

رشة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر الناعم.

مقادير الحشوة

ملعقة من الزبدة.

تمر منزوع منه النوى.

رشة من الحبهان البودرة.

رشة قرفة.

طريقة عمل معمول الكيري الهش

نحضر إناء ونضع به كلا من الدقيق وست قطع من الجبن الكيري، ونخلطهم مع الزبدة، مع الاستمرار في التقليب. نضيف لهم باقي المكونات، ونخلطهم جيدا معا، حتى تمتزج المكونات مع بعضها، وتصبح لدينة عجينة لينة ومتماسكة. نقوم بتغطية الإناء بإحكام ونترك العجين جانبا لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة. في تلك الفترة نقوم بتجهيز حشوة التمر التي سنقوم بحشو عجينة المعمول بها. نخلط التمر بالزبدة والحبهان والقرفة، على نار هادئة مع التقليب حتى نهرس التمر ويصبح لينا سهل الاستخدام. بعد ذلك نقوم بتشكيل العجين على شكل كرات متساوية الحجم ومتناسقة. ونضع الكمية المناسبة من الحشو بها في منتصف العجين داخل كل كرة، مع ضرورة تبطين القالب من الداخل بورقة من الزبدة. نقوم بتسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة 240 درجة. ندخل قالب التسوية الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ونتركه حتى تمام النضج (عادة ما تستغرق مدة تسوية المعمول بالفرن 8 دقائق). يخرج المعمول من الفرن ويترك حتى يهدا تماما، بعد ذلك نقوم برصه في طبق التقديم. ومن ثم يمكن تزيينه بالسكر الناعم.

كما يمكن تزيين عجينة المعمول بأي لون من الألوان الطبيعية المفضلة لدي الأبناء، حيث عادة ما ينجذب الأطفال نحو الألوان المبهجة، أو حشوه بحشوة الملبن، أو المكسرات مثل عين الجمل، والبندق.