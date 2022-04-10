مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السموم المتراكمة لسنوات حافظ عليه مرة أسبوعيا

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عمر شويل - جدة الكلى تقوم بالعديد من المهام الحيوية والضرورية في جسم الإنسان، لها الأهم هو عملها بتنظيف الدم من السموم، وتتخلص منها خارجه من خلال البول، وبالرغم من ذلك فإن هناك مجموعة كبيرة من عادات غذائية ضارة، من شأنها التسبب في تزايد تخزين السموم والفضلات في الجسم، وهذا يجعل الدور الذي تقوم به الكليتين أكثر صعوبة، ولكن هناك مشروبات سحرية يكون لها دور مساعد في تنظيف الكبد والكلية، وسوف يكون هذا هو موضوع هذا التقرير.
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السموم
يعتبر ترشيح السموم والمواد الضارة في الكلى والكبد من الأمور المهمة التي يجب أن نعطيها الأولوية للحفاظ على كل حيوية الجسم لأداء وظائفه، وبحسب بعض التقارير الطبية لموقع صحي، فإن هناك العديد من الأعشاب لها دور هام في تنظيف الجسم من السموم، ومن بينها البقدونس الذي يقاوم ط أمراض الكلى، أو الإصابة بحصوة في الكلى.
ينظف البقدونس الكلى لأنه غني بالفيتامينات، بما في ذلك فيتامينات C و A و K الغنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد الذي تعتمد عليه الكلى لأداء وظائفها، بالإضافة إلى قدرته على تطهير الكلى.
فوائد البقدونس في تنظيف الجسم
كما يحتوي البقدونس أيضًا على مجموعة من الخصائص الطبية التي تحسن الصحة، وسوف نذكرها في النقاط التالية:
- مضادة للميكروبات وفقر الدم والتخثر.
- يقلل من نسبة الدهون في الدم.
- يمنع وجود سموم في الكبد، وينظم مستوى ضغط الدم.
- يعمل على إدرار البول، كما يقوم بتعويض قلة السكر في الدم.
- أحد أهم المواد الطبيعية المضادة للأكسدة، وينظم الطمث.
- بالإضافة إلى ذلك فإن البقدونس فعال للغاية في علاج حصوات الكلى وطردها من الجسم.
- كما أن شاي البقدونس يزيد من عملية إخراج البول من الجسم، ويساعد على منع أنسجة الكلى من امتصاص الملح مما قد يعيق تكوين حصوات الكلى.
المشروبات التي تغسل الكلى
هناك مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة في مشروبات من شأنها أن تحسن وظائف الكلى مثل عصير البقدونس، عصير التفاح، عصير البنجر، النعناع، العرق سوس.
طريقة عمل البقدونس لتنظيف الكلى
يتم تحضير البقدونس لتنظيف الكلى من خلال مكونات بسيطة موجودة في كل المنازل، وهي كالآتي
- كمية مناسبة من البقدونس الطازج.
- لتر من المياه.
- ملعقة كبيرة من عسل النحل.
- عصير ليمونة.
أما طريقة التحضير نوضحها في هذه النقاط التالية:
- غسل البقدونس بالمياه بشكل جيد لتنظيفه، ثم يتم تقطيعه إلى أجزاء كبيرة.
- يتم وضع كمية الماء على نار حتى الغليان.
- يتم إضافة البقدونس إلى إناء المياه فور ملاحظة وصولها لدرجة الغليان.
- يظل على نار هادئة لفترة عشر دقائق.
- نرفع الإناء من على النار، ويترك جانبًا حتى يهدأ.
- يتم إضافة قطرات من الليمون المعصور والعسل.
- يتم الاستمرار على تناول مشروب البقدونس بمعدل من كوب إلى كوبين كل يوم.
- إذا قمت بتحضير كمية كبيرة منه يمكن الاحتفاظ بها داخل الثلاجة، وإخراج منها ما تحتاجه للاستخدام.
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