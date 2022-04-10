المطاطية ببلاش.. الجبنة الموتزاريلا في البيت ب3 مكونات فقط افضل وأوفر من الجاهزة

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المطاطية ببلاش.. الجبنة الموتزاريلا في البيت ب3 مكونات موضوع اليوم من أكثر المواضيع المميزة والمفيدة في نفس الوقت وهو طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في المنزل بمكونات أقل تكلفة من الجاهزة حيث تعد الجبنة الموتزاريلا من أجمل أنواع الجبن والتي نستخدمها في الكثير من الوصفات مثل البيتزا والمعجنات وأطعمة أخرى حيث أنها تضيف طعم مختلف للأطعمة وصنعها في المنزل أكثر توفيرًا من شرائها حيث أنها غالية بعض الشيء وبالإضافة إلى كل هذا فإن للجبن الموتزاريلا فوائد صحية متعددة سنوضحها أيضًا في مقالنا اليوم. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في المنزل بمكونات أقل تكلفة من الجاهزة مكونات الطريقة:- عشرة أكواب من الحليب كامل الدسم بنسبة حوالي 2 ونصف لتر من الحليب.

120 مللي من الخل الأبيض بمعدل نصف كوب من الخل

1\4 فنجان من عصير الليمون. خطوات عمل الطريقة قومي بإحضار وعاء مناسب عميق وضعيه على النار ثم أضيفي إليه الخل الأبيض والحليب السائل وعصير الليمون وقومي بالتقليب حتى تختلط المكونات.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس وتصبح خليط واحد واستمري في التقليب حتى تبدأ المكونات في الغليان على النار.

ستلاحظين تكون تكتلات من اللبن بمجرد ملاحظتها يجب وضع الشياطة بين الوعاء والنار حتى تنجح الطريقة.

استمري في تقليب اللبن مع الضغط والتقليب على التكتلات اللبنية المتكونة نتيجة التقليب.

بعد أن يتحول الحليب السائل كله إلى تكتلات متماسكة ارفعيه من على النار وقومي بتصفية التكتلات من أي قطرات ماء أو لبن بواسطة المصفاة.

ضعي التكتلات الجبنية في الثلاجة لمدة لا تقل عن حوال 3 ساعات كاملة ثم أخرجيها وقت الحاجة لاستخدامها وقومي ببشرها واستخدامها. فوائد تناول الجبنة الموتزاريلا تحتوي الجبنة المطاطية على عنصر الفوسفور الذي يسهل عملية الهضم ويحل مشاكل الجهاز الهضمي.

على عنصر الفوسفور الذي يسهل عملية الهضم ويحل مشاكل الجهاز الهضمي. غنية بالفيتامينات والعناصر الضرورية والهامة لصحة مناعة جسم الإنسان.

تساعد على تقوية عظام الجسم لاحتوائها على الكالسيوم حيث أنه يدخل في تكوينها الحليب الغني بالكالسيوم.

يوجد بها الزنك الذي يعالج مشاكل والتهابات الجلد ويعزز عمل خلايا الدم البيضاء.

كما أنها تحتوي على الكثير من البروتينات الذي يعمل على تنشيط الجسم وينمي عضلاته. سر نجاح الجبنة الموزاريلا حتى تضمني تحضير جبنة موزاريلا بقوام مطاطي مثل التي تباع في المحلات.

يجب أن تقومي بوضع حاجز من المعدن بين الاناء المحضر فيه والنار

وبهذه الطريقة تبدأ تكتلات الجبن في الظهور والانفصال عن ماء الحليب الموجودة.

لا تقومي بإخراج الجبن من السائل الموجود إلا بعد التأكد من أنها ذات قوام مطاطي حتى تعطيكي نتيجة المحلات عمر شويل - جدة المطاطية ببلاش.. الجبنة الموتزاريلا في البيت ب3 مكونات فقط افضل وأوفر من الجاهزة - ثقفني

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