طريقة عمل الحجازية الاسكندرانى الناعمة اللذيذة بابسط المكونات وبالمقادير

تعتبر الحلويات من الذ واشهى الأصناف المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار. وتتنوع طرق تحضير الحلويات فى شهر رمضان المبارك وفى هذا المقال نوضح طريقة عمل الحجازية اللذيذة والمميزة فى المنزل نوع من الحلويات الشهية لتقديمها إلى الاسرة او الضيوف فى العزائم والمناسبات المختلفة. تعتبر الحجازية من الحلويات التى تمد الجسم والطاقة والنشاط, ويمكن تحضير الحجازية بسهولة فى المنزل وبتكلفة بسيطة دون الحاجة الى الشراء من المحلات. وفي الخطوات التالية نوضح افضل طرق عمل الحجازية فى المنزل.

خطوات تحضير الحجازية فى المنزل

تعتبر الحجازية من الحلويات الشرقية التى تتميز بطعم ومذاق رائع ولذيذ. ويفضلها الجميع. وتتميز وصفة تحضير الحجازية بسهولة تحضيرها ولا تحتاج الى مجهود او الى مكونات كثيرة في طريقة التحضير. وتستطيع ربات البيوت تحضيرها وتقديمها فى مختلف الأوقات. ومن خلال السطور البسيطة التالية نشرح طريقة عمل الحجازية فى المنزل.

مكونات ومقادير الحجازية

مقدار ثلاث أكواب من الدقيق.

ثم كوبان من السميد.

كذلك كوب ونصف من السمن او الزبدة.

مع كوب من الحليب.

ثم ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ايضا ملعقة ونصف من الخميرة.

كذلك ملعقتان من السكر.

مكونات الحشو

كوب من السميد.

مع كوب ونصف من السكر.

كذلك ثلاث ملاعق من القرفة.

ايضا ربع كوب من الماء.

خطوات عمل وتحضير الحجازية

تجهيز الحشو

يتم خلط جميع مكونات الحشو جيدا حتى تتجانس معا.

تحضير الحجازية

وضع الدقيق والسميد والبيكنج بودر فى وعاء مناسب ثم اضافة السمن او الزبدة والحليب والخميرة والسكر.

تقليب المكونات مع نصف كوب من الماء وتعجن المكونات حتى تكون متماسكة.

تترك المكونات لمدة ساعتين حتى تتخمر.

طريقة التسوية