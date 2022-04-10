طريقة تحضير فطائر المقلاة السريعة في الخلاط بدون عجن ولا أي مجهود

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير فطائر المقلاة السريعة بدون عجن ولا تعب لأنها تتم في الخلاط الكهربائي ولا تحتاج وقت لكي تخمر، وتعتبر فطائر الخلاط من الفطائر البسيطة التي يمكن القيام بها في اي وقت، وتختلف طريقة حشو هذه الفطائر من شخص لآخر فمن الممكن حشوها بالجبنة والزيتون أو اللحمة أو الفراخ، ويفضل الناس هذا النوع من المعجنات لأنها سريعة وغير مكلفة مثل الأنواع الأخرى، فهيا بنا نتعرف بالتفصيل من خلال هذه المقالة على مكونات عمل فطائر المقلاة وخطوات عملها من البداية إلى النهاية.

مكونات عمل فطائر المقلاة

تعتبر فطائر المقلاة من المعجنات السريعة الهشة التي يتم تحضيرها في الخلاط بدون عجن فهيا بنا نتعرف على مكونات عملها وهي كالآتي:-

٣ أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزيت.

٣ أكواب من الماء.

رشة صغيرة من الملح.

الحشو

صدر دجاج أو لحمة مفرومة.

٢ حبة من البصل المقطع مكعبات صغيرة.

ملح على حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

كرومب ( ملفوف ) مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

بابريكا.

قليل من الزيت.

عصير حبة من الليمون.

جبنة.

طريقة الإعداد والتحضير

لا تعتبر طريقة تحضير هذه الفطائر من الطرق الصعبة الشاقة وذلك بسبب مع احتياجها للعجن وتتم عن طريق الخلاط الكهربائي فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به كمية الدقيق المطلوبة ونضيف عليها الماء ونصف ملعقة صغيرة من الملح ونخلط هذه المكونات جيداً. بعد أن نحصل على خليط ليس به أي تكتلات نقوم بإضافة ملعقة الزيت ونخلط قليلاً. ثم نقوم بتحضير الحشوة من خلال تقطيع حبات البصل المتوسطة قطع صغيرة ونضعها في مقلاة، ثم نضيف عليها قليل من الزيت والملح ونضعها على النار ونقلب حتى يذبل البصل. بعد ذلك نضع على البصل الملفوف المقطع ونقلب قليلاً ثم نضيف قليل من صدر الدجاج أو اللحمة المفرومة والفلفل الحار، والملح والبابريكا والزعتر وعصير الليمون ونقلب جميع المكونات ونتركها على نار متوسطة حتى تنضج. نحضر مقلاة تيفال ونضعها على النار ثم نسكب بها مقدار مغرفة من العجين ونحرك المقلاة حتى يتوزع العجين ونتركها حتى تحمر ثم نقلبها على الجانب الآخر. ثم نضع في الفطيرة قليل من المايونيز او الصلصة المرغوبة ونضيف عليها قليل من الحشوة ونضع عليها أي نوع من الجبنة المتوفرة ونطبقها على شكل مربع. بعد ذلك نضع هذه الفطائر في المقلاة مرة أخرى حتى تتماسك الفطائر ثم نرفعها ونقدمها بألف هنا وشفا.

حشوة الجبن والثوم

تختلف حشوة الفطائر على حسب الرغبة والمتوفر والآن سوف نقدم مكونات حشوة الجبن والثوم وهي كما يلي:

المكونات

فص كبير من الثوم المهروس.

جبنة شيدر مقطعة قطع صغيرة.

٣ ملاعق زبدة.

ربع كوب جبنة بارميزان.

عجينة الفطائر.

الطريقة

نحضر العجينة ونشكلها حسب الرغبة ونرقها ثم نحشيها بقطع الجبنة الشيدر ونغلقها. نقوم بوضع الزبدة والثوم في وعاء على النار حتى تذوب الزبدة. نضع الجبنة البارميزان ثم نغمس كرات العجين المحشية في خليط الثوم والزبدة. نرص العجين في صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٩٠ درجة مئوية ونتركها ١٠ دقائق حتى تحمر.

أسرار نجاح فطائر المقلاة

تعد أساسيات عمل الفطائر من أكثر الأشياء التي تعمل على نجاحها وهي كما يلي:-

يجب أن نقوم بخلط جميع المكونات الجافة أولاً قبل وضع المواد السائلة.

ينخل الدقيق المستخدم قبل وضعه مع المكونات ومن الأفضل أن ننخله عدة مرات.

يجب أن تسخن المقلاة جيداً قبل وضع العجين بها.

التأكد من صلاحية المكونات التي سوف نستخدمها.

طريقة عمل فطائر اللحم

تعد مكونات عمل فطائر اللحم من الفطائر من المكونات البسيطة وهذه الوجبة تعد من الوجبات الشهية السريعة والآن سوف نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:

ربع كيلوجرام من اللحم.

٣ ملاعق كبيرة من دبس الرمان.

رشة من الفلفل الأسود.

حبة كبيرة من البصل.

رشة من البهارات.

العجينة

نصف ملعقة من الخميرة الفورية.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف كيلو من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن.

قليل من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

الطريقة