نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة لعلاج القشرة بمكون بسيط في المنزل لن تتخيلي النتيجة في خلال شهر عن تجربة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قشرة الشعر من الأمور التي تحدث باستمرار عند الكثير من الأشخاص كما أنها تزيد في فصل الشتاء خاصة، تصيب القشرة فروة الرأس بسبب عدم المداومة على غسل الشعر بشكل دائم كذلك قد تحدث بسبب استخدام صابون عادي عند غسل الشعر والامتناع عن استخدام الشامبو، تعد القشرة مشكلة سيئة للغاية حيث تسبب أضرار مثل تلف الشعر وتقصفه وذلك لأنها تمنع وصول المواد المغذية للشعر لأنها تمثل عازل ما بين خصلات الشعر وما بين الفروة، كما أنها تسبب تهيج وحكة شديدة في الرأس والتي قد تؤدي إلى التهابات خطيرة فيما بعد لذلك يجب استخدام هذه الوصفة للتخلص من قشرة الشعر.

وصفة منزلية لعلاج قشرة الشعر

هي عبارة عن استخدام خل التفاح للقضاء على القشرة بشكل نهائي حيث يتم خلط كوب من خل التفاح مع كوب من الماء ووضع هذا الخليط على فروة الرأس وتركه لمدة ربع ساعة ثم يتم تنظيف الشعر بالماء، يجب استخدام خل التفاح بحذر على فروة الرأس ويفضل عمل هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع فقط.

وصفة جوز الهند والليمون للتخلص من القشرة

زيت جوز الهند له فوائد كثيرة للشعر حيث يساعد على نمو الشعر كما يمكن الاستعانة به لحل مشكلة القشرة وذلك عن طريق تسخين مقدار من زيت جوز الهند وإضافة نفس المقدار من عصير الليمون عليه، يتم فرك فروة الرأس بخليط زيت جوز الهند وعصير الليمون ثم ترك الخليط على الشعر لمدة ثلث ساعة، بعدها يغسل الشعر بالشامبو.

وصفة بذور الحلبة لعلاج قشرة الشعر

بذور الحلبة من أفضل الحلول المنزلية التي تستخدم في إزالة القشرة من الشعر وذلك عن طريق نقع كمية من بذور الحلبة في الماء لمدة ليلة كاملة، وفي الصباح يتم تصفية بذور الحلبة من الماء ثم يتم فرمها وعمل عجينة منها بواسطة عصير الليمون، توضع عجينة الحلبة على فروة الرأس وتدلك بها جيدًا ثم تترك هذه العجينة على الشعر لمدة نصف ساعة بعد ذلك ينظف الشعر بالماء والشامبو.

وصفة اللبن الرائب لعلاج قشرة الشعر

يزيل اللبن الرائب القشرة الموجودة في الشعر وذلك من خلال دعك فروة الرأس بكمية من اللبن الرائب ثم تركه على الرأس لمدة 60 دقيقة حتى يتماسك بعدها ينظف الشعر بالماء والشامبو.