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يعد بلح الشام من أشهر وأشهى الحلويات التي يقبل على تناولها العديد من الأشخاص بسبب مذاقه المميز، والعديد من الأشخاص يذهب لشرائه من المحلات، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة مميزة جدا لعمل بلح الشام من منزلك وبأبسط المكونات وبأقل التكاليف فقط اتبعي تلك المقادير وطريقة تحضيره وستحصلين على أفضل النتائج. مقادير بلح الشام كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

رشة من الفانيليا.

كوب من الماء الفاتر.

كوب من الزيت النباتي.

ثلاثة من البيض.

ملعقة صغيرة من النشا. طريقة تحضير بلح الشام نحضر إناء ونقوم بوضعه على نار هادئة، ونضيف الزيت والماء، ويترك على النار حتى يغلي، ثم نضيف لهم الدقيق والنشا والفانيليا، ونقلب جيدا للحصول على عجين متماسك.

ثم نقوم بعد ذلك برفع الإناء من النار مع الاستمرار في التقليب، لكي تتماسك العجينة بشكل أكبر.

نتركها فترة حتى تهدأ، ثم نضيف لها البيض مع استمرار التقليب حتى تتماسك العجينة.

ثم نقوم بتحضير كيس تزيين الحلوى، ونقوم بوضع العجين داخل الكيس، لكي يمكننا الحصول على الشكل الذي نرغب في الحصول عليه.

ثم نقوم بوضعه في زيت بارد، ثم نقوم برفع الزيت من النار، ثم نقلب بلح الشام جيدا لكي نحصل على اللون الذهبي. طريقة تحضير شربات بلح الشام نقوم بخلط كوب من الماء مع كوب من السكر في إناء ثم نضعه على النار.

يترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ونقلب جيدا حتى يذوب السكر.

نضع عصير الليمون عند الغليان، وفي هذه المرحلة يترك على نار منخفضة، حتى يصبح القوام ثقيل. طريقة عمل بلح الشام بالسميد نضع الزبدة والسكر والماء في إناء على النار حتى الغليان.

نضيف الدقيق بالتدريج مع التقليب، ثم نرفعه من النار ويترك حتى يبرد.

نضيف البيض مع استمرار التقليب، ثم نضع السميد وبعده النشا مع استمرار التقليب.

نقوم بوضع العجين في كيس حلواني، ونصنع أصابع بلح الشام وتوضع في الزيت، ونقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي.

نرفعها من النار ونكرر مع باقي الكمية حتى تنتهي.

نغمسها في القطر البارد بعد خروجها من الزيت، ثم تصفى وتقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل بلح الشام في المنزل مثل المحلات وبأقل وقت وتكلفة - ثقفني

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