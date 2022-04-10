لازم تجربيها.. طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت عملت من كيلو لبن 3 كيلو جبنة أحلي من الجاهزة

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت من الحليب من أهم الطرق التي من الممكن أن تستخدم لعمل الجبن الرومي سريعا وفي أقل وقت في منزلك وبدون الحاجة إلى استعمال أي نوع من أنواع المقادير الغير متوفرة، ومن الممكن لك أيضت الاستغناء تماما عن الشراء لأي نوع من أنواع الأجبان الرومي التركي حيث أن تلك الطريقة ستوفر لك الكثير من المال لأنها ستعطيكي نتيجة للجبن الرومي أكثر مثالية، ومثل طعم مذاق وقوام الرومي الجاهز كما أنها ستكون صحية أكثر للأطفال لكونها مدعمة بالحليب الطازج، وفيما يلي أهم المكونات وطريقة العمل بالتفصيل بالخطوات القادمة.

طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت من الحليب

عمل الجبنة الرومي في البيت من الحليب من أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على نوع الجبن الرومي سريعا في البيت، وبمكونات متاحة، وتدعيم وجبة الإفطار أو العشاء للطفل بشرائح من الحبن الرومي المنزلي الصنع والخالي تماما من أي تواجد للمواد الحافظة، وهو ما يجعلها صحية ولا تتسبب في أي مشكلات صحية، وفيما يلي أهم المكونات لعمل الجبن الرومي سريع التحضير.

مكونات لعمل الجبن الرومي

تجهيز الجبن الرومي يتطلب المكونات الآتية:

لتر من مكون الحليب كامل الدسم.

بطاطس مهروسة.

ملح وفلفل أسود ويكون كامل الحبة.

ربع كوب زبادي.

ربع كوب خل.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن التحضير لتلك الوصفة من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة واتباع الخطوات القادمة: