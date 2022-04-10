طريقة شوربة البطاطس والجزر الشهية بسهولة وطعم رائع للريجيم في رمضان

طريقة شوربة البطاطس والجزر تعتبر من أنواع الشوربات المشهورة والمفيدة لصحة الجسم لأنها تحتوي على نشويات تمد الجسم بالحيوية والطاقة، ولذلك تبحث السيدات عن طريقة شوربة البطاطس والجزر لتحضيرها بسهولة ولذلك سوف نوضح بالسطور التالية الطريقة وتكون كما يلي.

طريقة شوربة البطاطس والجزر

شوربة البطاطس والجزر تعد من اشهى الشوربات التي لها مذاق لذيذ ولذلك نجد إقبال على إعدادها والطريقة كالآتي:-

المقادير:

أربع حبات بطاطس.

أربع حبات جزر

واحد بصلة كبيرة.

ربع ملعقة فلفل أسود.

واحد ملعقة ثوم مهروس.

واحد ملعقة صغيرة كمون.

واحد مكعب مرقة دجاج.

ربع ملعقة ملح.

خمس ملاعق زيت.

ربع كوب كريمة طهي

خطوات التحضير:

نحضر حبات البطاطس ويتم تقشيرهم ونعمل على بشرهم من خلال المبشرة، ثم نعمل على بشر الجزر.

وبعد ذلك يتم تقطيع البصل لقطع صغيرة ثم نحضر الزيت ويضاف بمقلاة على النار .

ونضع البصل مع الإستمرار بالتقليب بحيث يذبل البصل ثم يضاف إليه الثوم المهروس.

ونستمر بالتقليب لتغير لون الثوم ويضاف إليه كل من البطاطس والجزر المبشور.

ويتم التقليب الجيد للمكونات على نار هادئة وبعد أن يذبل المزيج يضاف له الكمون والفلفل الأسود.

ثم يتم غمره بالمياه ونضيف إليه مكعب المرقة ويتم تغطية الإناء ويوضع على نار هادئة بحيث ينضج تمامًا.

وبعد أن ينضج يتم رفع الشوربة من فوق النار ونتركه ليبرد قليلا ثم نضعه بالخلاط.

ثم نضع المزيج بالوعاء مرة أخرى ويضاف له كريمة الطبخ ويوضع على النار ليغلي مرة أخرى.

نحضر طبق للتقديم ونسكب الشوربة به ويتم تزيينه بورق النعناع ويقدم بألف هنا.

شوربة البطاطس للرجيم

تستخدم شوربة البطاطس لمن يعانون من السمنة وتتميز بتعدد فوائدها الصحية وتكون كما يلي:-

المكونات:

ثلاث حبات بطاطس.

ثلاث ملاعق زيت.

ملعقة ثوم مهروس.

أربع كوب مرقة دجاج.

نصف ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة ملح.

خطوات التحضير: