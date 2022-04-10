مكون قال عنه الرسول وجودة في البيت بركة لن تتخيلي ما هو

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عي كوب واحد من الخل في أركان المنزل ولن تتخيلي النتيجة التي ستحصلين عليها، كثير من يعرف الخل ولكن ليس الكثير مين يعرف الفوائد العظيم للخل فالمعظم منا يستخدم الخل كنكهة تضاف إلى الطعام لتزيد من تحسينه، ولكن ما لا تعرفه عن الخل أنه متعدد الاستعمالات ولا يقتصر استعماله في الطعام فقط بل يمكن وضع كوب منه في أركان المنزل وشاهد النتيجة بنفسك.
الخل وفوائده في المنزل
إذا وجد الخل في بيتك فهذا كنز سمين ربما لا تعرفي مميزاته العديدة فالخل هو المكون متعدد الاستعمال وله فوائد عديدة للجسم والبشرة والصحة وتستعمله سيدات البيوت في تنظيف الأواني التي يصعب تنظيفها وكذلك يستعمل للتخلص من البقع الصعبة في الملابس وما لا تعرفه أنه له أهمية خاصة في وضعه في اركان المنزل.
فوائد وضع الخل في أركان المنزل
- إذا تم وضع كوب من الخل في أركان المنزل فهو يساعد في طرد الحشرات تماماً من المنزل ويقضي على إي رائحة كريهة.
- أداة تعقيم قوية جداً تقضي على البكتيريا والفيروسات وتعتبر حارس قوي في عدم انتشار العدوى.
- كوب من الخل قادر على القضاء على الخناقات والمشاحنات التي تتواجد في المنزل.
- الخل من الأشياء التي ينصح بها في طرد الطاقة السلبية من المنزل، كما ينصح به بشدة في حالات الحسد والسحر فهو يقضي على أي طاقة سلبية ويبدلها بطاقة إيجابية رائعة.
تحضير وصفة الخل المنزلية
المكونات
- نصف كوب من الخل الأبيض.
- ملعقتين كبيرة من الملح يفضل الخشن.
- نصف كوب من الماء البارد.
التحضير
- في كأس كبير يتم وضع الملح الخشن مع الخل ثم يضاف اليهم الماء البارد.
- نقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى يختفي الملح تماماً مع الخل والماء.
- نقوم بوضع الكوب في مكان بعيد جداً عن الأنظار وبعيد عن متناول الأطفال.
- يفضل رش أرجاء المنزل والجدران من هذا الكوب فله تأثير قوي في بت الطاقة.
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