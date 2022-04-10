طريقة عمل بلح الشام السورى الهش والمقرمش افضل واسهل طريقة لعمل بلح الشام

يعتبر المطبخ السورى من أشهر المطابخ المتميزة في تحضير الحلويات الشرقية والغربية . كما انة يقدم تشكيلة رائعة ومميزة من الحلويات الشهية واللذيذة. بالاضافة الى العديد من انواع الحلويات التى انتشرت فى بلاد الشام والوطن العربى. ويعد بلح الشام السورى احد اهم هذة الحلويات والتى تنتشر بكثرة وخاصة خلال شهر رمضان الكريم. ونوضح في هذا المقال طريقة عمل بلح الشام السورى فى المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

خطوات تحضير بلح الشام الهش المقرمش

تعتبر طريقة تحضير بلح الشام من الطرق السهلة والبسيطة والتى لا تحتاج الى مجهود وكذلك لا تحتاج الى مكونات كثيرة. كما أن تكلفة تحضير بلح الشام اقتصادية جدا وافضل من الشراء من المحلات.

مكونات بلح الشام السورى

مقدار خمس اكواب من الدقيق الجيد المخصص للحلويات.

مع ست حبات من البيض.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كذلك ملعقتان من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

أربع ملاعق من النشا.

ثم ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات القطر

كوبان ونصف من الماء.

ثم كوبان ونصف من السكر.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الزهر.

خطوات تحضير وعمل بلح الشام المقرمش

طريقة تحضير القطر

وضع الماء فى وعاء على النار حتى بغلى ثم اضافة السكر والتقليب حتى ذوبان السكر.

اضافة عصير الليمون وماء الزهر والتقليب حتى نحصل على قوام شبة ثقيل.

ترفع المكونات من على النار وتترك جانبا لحين الاستعمال.

طريقة عمل عجينة بلح الشام المقرمش بالنشا

وضع الدقيق والنشا والملح والسكر والبيكنج بودر فى وعاء مناسب وتقليب المكونات جيدا.

وضع الزيت الدافى فى وعاء مناسب ثم اضافة خليط الدقيق مع تقليب المكونات جيدا لمدة لا تتقل عن خمس دقائق.

ثم خفق البيض والفانيليا واضافتة الى خليط الدقيق مع تقليب المكونات جيدا.

اضافة الماء تدريجيا الى المكونات مع التقليب حتى نحصل على عجينة لينة و متجانسة.

طريقة التسوية