صاروخ التفتيح للعرايس.. كريم النشا والليمون المبهر لتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت في 5 دقائق

كريم النشا والليمون لتفتيح البشره وازالة التجاعيد خلطة طبيعية كريمية متميزة من الممكن أن تقوم كل فتاة بعملها في البيت وبأقل الإمكانات تتوفر لديم أفضل تركيبة من الكريم الطبيعي المعزز بقوة الفيتامين سي الموجود بالليمون، مع توفر مكون النشا والذي يعد من أقوى المكونات التي تعمل على العلاج التام لأي تجاعيد قد تكون موجودة بالبشرة، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات الأساسية، والتي من الممكن أن تساعد في عمل أفضل نوع من نواع الكريمات التجميلية، والعلاجية، مع بيان أفضل الخطوات للتحضير السريع للوصفة مع بيان أهم تأثيراتها على الجلد.

كريم النشا والليمون لتفتيح البشره وازالة التجاعيد

النشا والليمون لتفتيح البشره وازالة التجاعيد من أهم المكونات التي تعطي نتائج مذهلة للأغراض السابقة فأشهر أنواع كريمات العلاج للبشرة، وتجميلها تعتمد على المكونين لذا نقدم لك سر من أسرار الجمال وهي تلك التركيبة المتميزة من النشا مع لليمون للحصول على البشرة خالية من أي تجاعيد، والحصول على البشرة أيضا بلون موحد، وبالنسبة لأهم المكونات الأساسية للوصف فنعرضها من خلال ما يلي:

مكونات لخليط كريم النشا والليمون

من الممكن أن تستخدم المكونات الآتية:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من مسحوق النشا.

ملعقة من بودرة الترمس.

ملعقة من الفازلين

ملعقة من زيت اللوز.

ماء الورد.

وعاء ملائم.

طريقة التحضير للخليط

من السهل على كل الفتيات أن تقمن باتباع تلك الخطوات القادمة من خلال الاستعانة بما يلي: