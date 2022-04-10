بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والفراخ من الريش والزفارة بمكون ميخطرش على بالك يجعلها ناصعة البياض

بسرعة الصاروخ تنظيف البط والفراخ من الزفارة والسواد ومن خلال مكونات منزلية بسيطة جدا من الممكن الاعتماد عليها بشكل كامل فيكون هناك تخلص سريه مما قد يتواجد على البط من الريش الدقيق صعب الإزالة والتخلص من أي بقع على سطح لجلد فتعتبر تلك الطرق سريعة ومنجزة جدا وتعمل على تحقيق أفضل نتيجة لإزالة تامة للزفارة، وفيما يلي أهم خطوات التنظيف السريع للبط وكل نوعيات السلالات من الدواجن والتي من الممكن أن تطهى بأفضل مذاق ليكون من اليسير الطهي السريع وبطعم مثالي للدجاج والبط بكل أنواعهم.

بسرعة الصاروخ تنظيف البط والفراخ من الزفارة والسواد

تنظيف البط والفراخ من الزفارة والسواد له طرق وحيل بسيطة جدا من الممكن لكل ربة منزل أن تتبعها للتنظيف السريع والأكثر سهولة للبط ومن خلال الآتي نعرض تلك الحيل والتي تعتمد على مكونات منزلية متوفرة باستمرار بالمطبخ، ومن الممكن الاعتماد عليها لنظافة أفضل للدواجن من أي رائحة غير مفضلة.

تنظيف البط والفراخ من الزفارة والسواد بالملح

تعد تلك الطريقة من بين الطرق المثالية الأفضل والمتاحة لكل ربة منزل كي تقوم بالتنظيف من خلالها للبط والفراخ بسهولة حيث تقوم ربة المنزل باستعمال كوب ملح ناعم أو ملح بحري خشن، والفرك الجيد للجلد من الخارج وبمواضع السواد أو بمناطق يكثر فيها الانتشار للريش القصير والملح يعمل على التخلص سريعا من تلك الأمر فيكون البط صالح للاستعمال والطهي.

تنظيف البط والفراخ من الزفارة بالردة

الردة تعتبر من بين أهم المكونات التي تعمل على التخلص السريع من أي تواجد للريش أو الاسوداد على الجلد والرائحة الغير جيدة للدواجن تستطيع الردة امتصاصها تماما، ومن الممكن أن تقومي باستعمال نصف كوب من مكون الردة، فهي تعمل على إزالة تامة لأي ريش صعب الإزالة، وبعد التنظيف والفرك الجيد لجسم البطة، أو الدجاجة باستعمال الردة، من الممكن أن تقومي بغسلها ونقعها باستخدام الماء مع الملح والليمون، وتعد تلك الطريقة هي أفضل لطرق للتحسين من رائحة البط أو الدجاج.