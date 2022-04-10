نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتنظيف ريش البط الصغير في ثواني بااقل تعب وبدون مجهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الاطباق التي تعد على مستوى العالم هو البط والذي يعد بااشكال واطعم كثيره ، كما يشتهر تقديمها كااطباق رئيسية وتقديمها مع المحشي ويكثر عمله دائما في رمضان وهذا لمذاقه اللذيذ والشهي في مصر ، ولكن طعمه لا يغني عن ان تنظيفه مرهق جدا ويعتبر تنظيفه هو العقبة الوحيده التي تجعل بعض ربات المنزل تتعب ولا تفضل عمله وهذا لما به من زغب وريش صغير مرهق في تنظيفه ، وهذا لان مصر تشتهر بوجود البط البلدي الذي يوجد به ريش اسود يصعب تنظيفه ، ولكن هنا سوف نقدم طريقة سهلة ومريحة لتنظيف البط من الريش الصغير في وقت قليل وبدون مجهود .

خلطة تنظيف ريش البط الصغير في ثواني

تنظيف ريش البط بالدقيق والكربونات الصوديوم

قومي بخلط كوب من الدقيق مع معلقتين من البيكربوناات ومع ربع كوب من الملح ، ثم قومي بغسل البط وتجفيفة وافركي الخليط على البط واتركيه مدة ثلاثين دقيقة ثم افركي الجلد وستجدي الريش الصغير ينتزع بكل سهولة

تنظيف ريش البط بالردة الخشنة

بعد قيامك بتنظيف البط من الريش الكبير وغسله جيدا وتنظيفه من الداخل سوف تجدين الريش الصغير الصعب تنظيفه ونزعه ، قومي بتجفيف جلد البط جيدا ومن ثم قومي بفرك البط بالرده الخشنة جيدا وستجدين الشعر الصغير قد خرج بسهولة ويسهل نزعه معك سريعا .

تنظيف ريش البط على البوتجاز

قومي بحرق الريش الصغير على النار ولكن بعيدا عن اللهب حتى لا يحترق الجلد وبالتالي ستجدي الريش الصغير العالق به قد احترق وانتزع .

تنظيف ريش البط بالبيكنج بودر

يعمل البيكنج بودر على ازالة شعر البط بسهولة وبفاعلية شديدة وهذا بخلط ملعقتين من البيكينج بودر مع الماء ساخن نترك فيه البط بعد تنظيفه من الريش الكبير مدة 5 دقائق وبذالك يخرج الريش الصغير بسهولة معك ثم قومي بغسله بالليمون الملح والماء

تنظيف ريش البط بالليمون والبيكربونات الصوديوم

قومي بتنظيف البط من الشعر الكبير ومن ثم قومي بوضع ملعقة من الكربونات وثلاث حبات من الليمون وثلاث ملاعق من الملح في وعاء به ماء ساخن ومن ثم ضعي به البط مدة خمس دقائق ومن ثم ستزيلين الريش بكل سهولة ومن ثم قومي بغسله بالليمون فالليمون له القدرة على ازالة الزفارة الموجودة بالطيور