طريقة عمل العوامة السورية لقمة القاضى الهشة المقرمشة الخفيفة

العوامة السورية من الحلويات المنتشرة بكثرة فى بلاد الشام والوطن العربى . وهى من الحلويات الشرقية المحببة والمرغوبة لدى الكثير وتتميز بالطعم اللذيذ بالاضافة الى بساطة المكونات وطريقة التحضير. وترغب الكثير من ربات البيوت فى معرفة طريقة تحضير العوامة السورية او لقمة القاضى الهشة والخفيفة وتقديمها الى الاسرة فى رمضان او الضيوف ونوضح ذلك فى الخطوات التالية.

خطوات تحضير العوامة السورية الخفيفة الهشة

تعتبر مكونات العوامة السورية بسيطة جدا ولا تحتاج إلى مجهود فى طريقة التحضير. ويمكن لربات البيوت او الامهات ان تقوم بتحضير العوامة السورية الهشة المقرمشة فى المنزل دون الحاجة الى الشراء من المحلات. كما يمكن تحضير العوامة في المنزل بطرق افضل من المحلات مع بعض اللمسات البسيطة والتى تعطى المذاق الرائع واللذيذ.

مكونات العوامة السورية

ثلاث اكواب من الدقيق.

مع ملعقتان من النشا.

ثم ملعقة ونصف من الخميرة.

ملعقة من مسحوق الكاسترد.

ايضا نصف ملعقة من البيكنج بودر.

كذلك رشة من الملح.

ثم ملعقة ونصف من السكر.

مع ثلاث اكواب من الماء الدافئ.

ايضا كمية من الزيت للقلى.

كوب من الفستق الحلبى المجروش وجوز الهند للتزيين.

مكونات القطر

ثلاث أكواب من السكر.

مع ثلاث اكواب من الماء.

ثم عصير حبة م الليمون.

ملعقة من ماء الزهر حسب الرغبة.

خطوات عمل وتحضير العوامة السورية الهشة والمقرمشة

طريقة تحضير القطر

وضع الماء فى وعاء مناسب على النار حتى يغلى ثم اضافة السكر والتقليب حتى الذوبان واضافة عصير الليمون.

تقليب المكونات حتى نحصل على قوام شبة متماسك وترفع المكونات من على النار وتترك جانبا.

ويوضع عليها ماء الزهر وتقلب وتترك حتى الاستعمال.

طريقة تحضير العوامة

اذابة الخميرة مع السكر فى كوب من الماء حتى تظهر فقاقيع.

وضع الدقيق والنشا والبيكنج بودر والملح فى وعاء وتقليب المكونات ثم اضافة الخميرة مع تقليب المكونات جيدا.

اضافة الماء الدافئ تدريجيا مع تقليب المكونات بشكل جيد حتى نحصل على عجينة ذات قوام خفيف يشبه قوام الكيك.

يتم تقليب المكونات لمدة ثلاث الى خمس دقائق. يمكن ضرب العجينة بالمضرب الكهربائى.

ثم وضع العجينة في كيس حلواني او كيس بلاستيك.

طريقة التسوية