اصنعي الكنافة بالمانجو والكريمة تحلية رمضان.. هتستغني عن الجاهزة

الكنافة تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية، والتي تتمتع بطعم في غاية الروعة يحبه الجميع ويفضلونها عن أي نوع أخر من الحلويات، ومنذ سنوات اشتهرت الكنافة في بلاد الشام ومصر وفلسطين، وارتبطت بشكل كبير بشهر رمضان المبارك، حيث يقبل المصريين والعرب على تناولها طوال الشهر بكل وصفاته، ففي بداية الأمر لم يعرف أي طريقة للكنافة إلا الطريقة العادية، وسرعان ما تم ابتكار الكثير من الوصفات الرائعة والنكهات المختلفة للكنافة، وخلال السنوات الماضية تم ابتكار الكنافة بالمانجو والكريمة، والتي لقت قبولاً كبيراً من الجميع يفضلها طعمها الخرافي الخطير للغاية، وأصبحت هي الطريقة الأكثر إقبالاً من الجميع حول الوطن العربي، ولكن شرائها جاهز من المحلات مكلف للغاية، ولذلك تبحث كل ربات البيوت عن طريقة سهلة ومضمونة لعمل الكنافة بالمانجو والكريمة، لذلك قررنا من خلال موقعنا الإخباري ثقفني أن نطلعكم عن أسهل طريقة لعمل الكنافة بالمانجو والكريمة في البيت.

مكونات الكنافة بالمانجو والكريمة:

نصف كيلو كنافة.

كأس سكر.

نصف كأس سمن.

3 كأس كريمة الخفق.

2 قطعة مانجو مقطعة شرائح طولية.

مكونات شربات الكنافة:

2 كأس سكر+ كأس ونصف ماء+ فانيليا+ عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير: