نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي الكنافة بالمانجو والكريمة تحلية رمضان.. هتستغني عن الجاهزة في المقال التالي
الكنافة تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية، والتي تتمتع بطعم في غاية الروعة يحبه الجميع ويفضلونها عن أي نوع أخر من الحلويات، ومنذ سنوات اشتهرت الكنافة في بلاد الشام ومصر وفلسطين، وارتبطت بشكل كبير بشهر رمضان المبارك، حيث يقبل المصريين والعرب على تناولها طوال الشهر بكل وصفاته، ففي بداية الأمر لم يعرف أي طريقة للكنافة إلا الطريقة العادية، وسرعان ما تم ابتكار الكثير من الوصفات الرائعة والنكهات المختلفة للكنافة، وخلال السنوات الماضية تم ابتكار الكنافة بالمانجو والكريمة، والتي لقت قبولاً كبيراً من الجميع يفضلها طعمها الخرافي الخطير للغاية، وأصبحت هي الطريقة الأكثر إقبالاً من الجميع حول الوطن العربي، ولكن شرائها جاهز من المحلات مكلف للغاية، ولذلك تبحث كل ربات البيوت عن طريقة سهلة ومضمونة لعمل الكنافة بالمانجو والكريمة، لذلك قررنا من خلال موقعنا الإخباري ثقفني أن نطلعكم عن أسهل طريقة لعمل الكنافة بالمانجو والكريمة في البيت.
مكونات الكنافة بالمانجو والكريمة:
- نصف كيلو كنافة.
- كأس سكر.
- نصف كأس سمن.
- 3 كأس كريمة الخفق.
- 2 قطعة مانجو مقطعة شرائح طولية.
مكونات شربات الكنافة:
2 كأس سكر+ كأس ونصف ماء+ فانيليا+ عصير نصف ليمونة.
طريقة التحضير:
- في بداية الأمر نحضر الشربات فلابد أن يكون بارد، حيث نضع السكر مع الماء في قدر ويرفع على النار، ويترك الخليط يغلي ليذوب السكر، ثم نضيف بعد ذلك عصير الليمون والفانيليا ونترك المزيج يغلي ليتماسك بعض الشيء.
- في وعاء نخلط السمن مع الكنافة مع الدعك الجيد، وهذا حتى تتشرب الكنافة السمن كله.
- نقسم العجينة لقسمين، ونحضر 2صينية مدهونة بالسمن ونضع بها القسم الأول من عجينة الكنافة والجزء الأخر في الصينية الأخرى، ونضغط عليها بشكل جيد للغاية وهذا حتى تتماسك ولا تفرط عند التقديم.
- ندخل الكنافة الفرن وتترك حتى تتحمر من الجوانب والوجه، وعندما نخرج من الفرن على الفور نسقيها بالشربات البارد الثقيل.
- عند التقديم نقوم بوضع الجزء الأول من الكنافة في طبق التقديم، ونضع كريمة الخفق وشرائح المانجو، ثم نضع القسم الثاني للكنافة ويزين من جديد بالكريمة والمانجو.
- تحفظ في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل وتقدم بارد وبالهناء والشفاء.
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