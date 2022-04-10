الأطباء يحذرون سيلان اللعاب على المخدة أثناء النوم يدل على الإصابة بمرض خطير

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سيلان اللعاب أثناء النوم أحد المشاكل التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص، على الرغم من أنها وضع طبيعي خاصةً للأطفال إلا أنه انتشرت بعض الأقاويل بأنه من الأمور الخطيرة ويجب أن يتم زيارة الطبيب لمعرفة السبب، كما أن هذه الحالة تسبب الشعور بالحرج والضيق بالنسبة للأشخاص البالغين الذين يستيقظون فيلاحظون سيلان لعاب على الفم والوسادة.
أسباب سيلان اللعاب من الفم
يوجد مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور مشكلة سيلان اللعاب أثناء النوم، ومن هذه الأسباب ما يلي:
- إذا كان الشخص يعاني من أي اضطرابات أو مشاكل وضغوطات نفسية سواء كانت مؤقتة أو دائمة مثل مرض التوحد والزهايمر فيعتبر ذلك من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى سيلان اللعاب أثناء النوم.
- الحزن والاكتئاب أيضاً أحد الأسباب التي قد تؤدي إلى سيلان اللعاب أثناء النوم، خاصةً إذا ذهب الشخص في النوم وهو يفكر في أمر يحزنه أو يؤثر على نفسيته بشكل سلبي.
- كما أنه يوجد بعض أنواع الأدوية التي يكون لها آثار جانبية مثل سيلان اللعاب أثناء النوم ومن أشهر هذه الأدوية دواء الاكتئاب.
- يوجد بعض الأسباب التي لا يمكن التدخل فيها مثل وجود بعض العيوب الخلقية في الفم والتي ينتج عنها سيلان اللعاب أثناء النوم مثل كبر حجم الفم.
- كما أنه بعد إصابة الفم بأي نوع من التهابات اللثة الضارة يلاحظ سيلان اللعاب بشكل مستمر خلال هذه الفترة.
علاج سيلان اللعاب أثناء النوم
- في البداية يجب أن يتم تحديد ما هي أسباب سيلان لعاب الفم لكي يتم التعامل مع هذه المشكلة بالطريقة الصحيحة، حيث أنه من الممكن أن تنتج هذه الحالة بسبب الإصابة ببعض الأمراض الصحية مثل الحساسية.
- أما في الحالات الأخرى فمن الممكن أن يتم التعامل مع هذه المشكلة من خلال النوم على الظهر حيث تعمل هذه الوضعية على تقليل تسرب اللعاب إلى الفم وبالتالي جفاف الفم وعدم ظهور أي لعاب.
- كما أن سند الرأس بالطريقة الصحيحة أثناء النوم يعمل على منع سيلان اللعاب إلى خارج الفم بأي طريقة ممكنة، كما أن هذه هي الطريقة الصحيحة للنوم براحة.
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