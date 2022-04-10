نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر قوي طبيعي لتبييض اليديين والرجلين وإزالة الجلد الميت والبقع والتصبغات في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح اليدين والقدمين من الأمور التي تهم المرأة وتبحث عن طرق للحصول على بشرة فاتحة وناعمة، وتدخل المكونات الطبيعية فى العديد من الوصفات التى تعمل على تفتيح البشرة وعلاج الاسمرار الموجود فى اليدين والقدمين، لذلك سوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل وصفة طبيعية لتفتيح اليدين والقدمين بمكونات طبيعية آمنه تماماً على البشرة.

تتعرض اليدين والقدمين بشكل كبير إلى اشعه الشمس المحرقة والأتربة والهواء البارد وعده عوامل أخرى تحدث بقع سوداء واغماق لليدين والقدمين بشكل ملفت للنظر، لذلك نقدم لكى اسهل خلطه طبيعيه لتبييض وتفتيح اليدين والقدمين بشكل فورى دون أى تكلفه أو وقت طويل فى انتظار النتيجة المطلوبة، فإنها خلطه سحريه تزيل الجلد الميت والقشور السوداء وتترك البشرة ناعمة الملمس خالية من أي قشور مزعجة .

طريقة تحضير وصفة لتفتيح اليدين والقدمين

اولا نقوم فى هذه الخطوة بعمل سكراب للقدمين لإزالة الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة وعلاج القشور التى توجد فى القدم وتتسبب فى تشقق القدمين، فهي تعمل على ترطيب وحماية الجلد من الجفاف والاسمرار الناتج من اشعة الشمس الضارة، كما أنها تفيد فى نعومة الجلد وإعادة البشرة المظهر الخارجي الجذاب، وسوف نقدم لكى عزيزتى وصفه سحريه تجعل بشرة يديك وقدميك ناصعة البياض بشكل ملحوظ، حيث أن كربونات الصوديوم تعمل على إزالة الجلد الميت بسهولة، كما أن تحضير هذه الوصفة سهلة وبسيطة ومكوناتها موجوده في كل بيت، لذلك سوف نقوم بعمل خلطة سحرية لتبييض القدمين واليدين.

المكونات

ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم.

معلقة كبيرة من ملح الطعام.

ماء ساخن.

معجون أسنان.

تحضير وصفه لإزالة الجلد الميت من القدمين

تفتيح اليدين والقدمين من الأمور التى تهم جميع النساء وتحرص دائما على طرق كثيرة للحصول على بشرة بيضاء ناعمة، وتعد الوصفات الطبيعية من الوصفات التجميلية التى تدخل فى العديد من الوصفات التى تقوم بتفتيح البشرة وعلاج الاسمرار، لذلك سوف نقدم لكى سيدتى طريقة عمل وصفة لتبييض اليدين والقدمين بمكونات طبيعية آمنة.

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الماء الساخن وكربونات الصوديوم والملح.

ننقع القدمين فى الماء الساخن وكربونات الصوديوم والملح لمدة نصف ساعة.

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله اى نوع من معجون الأسنان ونضع معلقه صغيره ملح ونقوم بخلطهم جيداً حتى تصبح عجينة متماسكة.

نقوم بفرد الخليط على القدم واليدين ونقوم بفرك الماسك لمده دقيقه حتى نزيل الخلايا الميتة من على البشرة.

تغسل اليدين والقدمين بالماء.

نرطب القدمين واليدين بكريم مرطب ويفضل كريم بانثينول.

هذه الوصفة فعالة فى التخلص على خلايا الجلد الميتة المتراكمة على القدمين واليدين وتبديلها بخلايا جلد جديدة تحسن من مظهر البشرة، كما أن معجون الأسنان له فوائد عديدة فى التخلص من القشور التى توجد فى باطن القدمين، وتعد هذه الوصفه من الوصفات الطبيعية التى تعالج اسمرار القدمين واليدين، مما تجعلهم أكثر بياضاً ونعومة.