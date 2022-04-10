نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعلمي طريقة عمل بلح الشام بخطوات بسيطة وغير مكلفة وطعم محلات الحلويات في المقال التالي
بلح الشام هي إحدى الحلويات السورية التي انتشرت في الكثير من البلاد العربية، وأصبح من أكثر الحلويات طلبًا، وذلك قد يرجع لطعمه المميز الرائع، وايضًا لسهولة إعداده فهو يتكون من مكونات بسيطة بتكاليف أيضًا بسيطة، ولا يحتاج وقت لذلك يعتبر من أسهل الحلويات التي يمكن إعدادها بشكل دائم، وتقديمها لأفراد الأسرة أو الأصدقاء والأقارب.
بلح الشام من الحلويات الشامية التي كان مصدرها سوريا وبلاد الشام، ولكن من جمال طعمه، وشكله أصبح يعشقه الكثير من الناس، ويتم تقديمه في شهر رمضان الكريم وفي العزومات، والان اصنعي بنفسك بلح الشام في المنزل بدلًا من شرائه، وإذا كنتي تهتمي بذلك تابعي معنا هذا المقال لمعرفة تفاصيل تحضيرة بكل سهولة.
طريقة عمل بلح الشام
المكونات
- ٢ كوب من الدقيق الأبيض.
- ٢ كوب من الماء المغلي.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- نصف معلقة كبيرة من الخل.
- ٢ معلقة من النشا.
- ٤ بيضات.
- ذرة ملح.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- معلقة كبيرة من السكر.
- زيت للقلى.
- ٢ كوب من القطر البارد.
مكونات القطر
- ٢ كوب من السكر.
- ٢ كوب من الماء.
- نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.
- معلقة كبيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
طريقة عمل القطر
- فى قدرا على النار نضع السكر مع الماء ونقلبهم جيدا حتى نتاكد من ذوبان السكر جيداً.
- نترك الخليط على نار متوسطة حتى يتجانس ونحصل على القوام المطلوب.
- نضيف إليه الفانيليا وعصير الليمون ونقلبهم جيدا ثم يرفع من على النار ويترك جانبا حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام.
طريقة عمل بلح الشام
- فى قدرا على النار نضع الماء مع الزيت والسكر والخل ونتركه حتى الغليان.
- فى وعاء عميق نضع الدقيق مع النشا والفانيليا ونقلبهم جيداً.
- نضيف خليط الدقيق الى الماء المغلى مع التقليب السريع حتى لا تتكتل المكونات.
- عند الحصول على القوام المطلوب نرفع المكونات من على النار ونتركها حتى تبرد.
- ثم نضع البيض واحدة تلو الاخرى مع التقليب المستمر.
- نترك العجينة لمدة عشر دقائق حتى تهدئ قليلاً.
- نقوم بتفريغ العجين فى كيس الحلوانى أو ماكينة بلح الشام.
- نقوم بتسخين الزيت جيداً على نار متوسطة.
- نضف بلح الشام فى الزيت ونقلبه على الوجهين حتى نحصل على اللون المطلوب.
- نرفع بلح الشام من الزيت على القطر البارد ونقلبه جيدا حتى يتشرب من القطر جيدا.
- نرفع بلح الشام من القطر على مصفاة حتى نتخلص من القطر الزائد.
- يرص بلح الشام على سرفيس التقديم ويزين بقليل من الفستق المجروش ويصبح جاهز للتقديم.
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