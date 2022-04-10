نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشاورما في المنزل بتتبيلة لذيذة وبطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشاورما ، من الوصفات المميزة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الشاورما في المنزل.

مكونات الشاورما

تتكون هذه الوصفة اللذيذة والمميزة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

نصف كيلو من اللحم المقطع شرائح رفيعة ويفضل لحم قطعة الانتركوت.

ملح وفلفل أسود بالمقدار المرغوب فيه.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

ربع كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ثمرة طماطم صغيرة مقطعة.

نصف كوب من كريمة الطبخ.

عيش صاج أو عيش كايزر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الشاورما في المنزل وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه كلا من اللحم والبهارات وكريمة الطبخ والخل جيدا مع بعضهم البعض جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضعهم داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتم تتبيل اللحم جيدا ويكتسب اللحم النكهة بشكل جيد.

ثم بعد ذلك نقوم بإخراج الخليط من الثلاجة ونضعه في طاسة على النار على درجة حرارة عالية.

ونقلب باستمرار حتي يتشرب اللحم جميع السوائل التي تسيل منه.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة قطع الطماطم ونقلبهم جيدا مع بقية المكونات حتي يذبل الطماطم.

بعد ذلك نقوم بإضافة الكزبرة الخضراء المفرومة ونقلبها مع بقية المكونات ونتركها علي النار لمدة دقيقة مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بحشو الشاورما بعد ذلك في خبز الصاج أو العيش الكايزر.

ثم تكون ساندويتشات الشاورما بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا تناول الساندوتشات مع سلطة الطحينة أو صوص الباربكيو أو المايونيز أو صوص الجبنة الرومي أو الشيدر وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها فاهيتا الدجاج ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الهلابينو الحار

المكونات

نصف كوب فلفل الهلابينو المخلل والمفروم.

علبة زبادي.

ملعقتين صغيرتين من الهوت صوص.

ملعقة كبيرة كاتشب.

رشة من الشطة.

عصير نصف ثمرة ليمون.

ملعقة كبيرة مايونيز.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

رشة من البابريكا

طريقة التحضير

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح مزيجا واحدا.

ثم يكون الصوص بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير