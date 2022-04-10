نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشيك طاووق وسلطة الزبادي في المنزل مثل المطاعم في المقال التالي

من الأكلات المفضلة لدى العديد من الأشخاص ويفضلها الكثير والأطفال أيضا بسبب شكلها ومذاقها المميز هي الشيش طاووق، وبدلا من شراءه من المطاعم بأسعار مرتفعة، ولتضمنين نظافة جميع المكونات المستخدمة لتحضير الشيش طاووق، سنقدم لكي اليوم طريقة سهلة جدا لعمله في المنزل تعرفي على أهم المكونات وطريقة التحضير معنا اليوم. مقادير شيش طاووق وسلطة الزبادي اوراك مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

كوب من اللبن.

كوب من الزيت.

اثنان ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة كبيرة من المستردة.

عصير ليمونة كبيرة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من البصل البودر والثوم البودر.

ملعقة كبيرة من بهارات الفراخ أو السبع بهارات.

بصل مكعبات.

فلفل ألوان مقطع مكعبات.

طماطم مكعبات.

خيار مقشر ومبشور لسلطة الزبادي.

2 علبة من الزبادي.

حبتان من الثوم المهروس.

ملح وفلفل.

ورق نعناع مقطع.

ملعقتان من زيت الزيتون. طريقة تحضير شيش طاووق وسلطة الزبادي نحضر بولة صغيرة ونضع فيها اللبن والزيت والصلصة والمستردة والليمون والفلفل وبهارات الفراخ والثوم البودر والبصل والبابريكا، نقلبهم معا جيدا وننزل فيهم مكعبات الفراخ.

نقلبهم جيدا في التتبيلة وتترك لمدة ليلة كاملة في الثلاجة.

نحضر مكعبات الخضار وأسياخ الشيش طاووق، ونشكل الشيش طاووق في الأسياخ ونرصها في صينية.

ونسخن الفرن جيدا على درجة حرارة 200، وندخل الشيش على الشبكة حتى تمام النضج، وعندما يخرج نشعل فحمة ويغطى خمس دقائق ويقدم.

ولتحضير سلطة الزبادي، نبشر الخيار وننزل عليه الملح ونتركه على المصفاة حتى ينزل الماء منه، ونحضر طبق آخر ونضع فيه الزبادي والثوم والنعناع والملح والفلفل، ثم ننزل عليهم الخيار ونقلبهم معا، وعندما تقدم نضع زيت الزيتون على الوجه وتقدم مع الشيش طاووق. طريقة عمل سلطة الكول سلو نقطع الملفوف شرائح طولية، بعد غسله جيدا.

نضع المايونيز والفلفل الأسود والأبيض والملح والخل والليمون في وعاء.

نمزج جميع المكونات مع بعضها، ونضع الملفوف في وعاء آخر ونضيف له الجزر المبشور ونقلب جميع المكونات معا.

نضيف خلطة المايونيز حتى تمتزج جميع المكونات.

نضعها في طبق التقديم وتقدم مع الوجبات المختلفة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الشيك طاووق وسلطة الزبادي في المنزل مثل المطاعم - ثقفني

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