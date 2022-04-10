الكنافة بالكريمة فالبيت أحلى من الحلواني وإليكم طريقة العمل والمقاديير سهلة جدا

بدأ شهر رمضان الجميل وكل يوم على سفرة الإفطار نحتاج إلى نوع جديد من الحلويات اللذيذة، الكنافة من الحلويات الشرقية الاساسية في شهر الخير ويوجد لها العديد من الأنواع، منها بالشكولاته ومنها بالكريمة ومنها بالمانجا ومنها بالكاستر وأنواع ثانية كثير ولكن جميع الأنواع مفضلة عند الجميع، وهذا اليوم سيكون المقال عن طريقة عمل الكنافة بالكريمة، وذلك نظرًا لتكرار السؤال عنها خلال محركات البحث المختلفة.

المقادير التي تلزم لتحضير الكنافة بالكريمة

الكنافة بالكريمة أجمل وأشهر الحلويات، ولكي يتم تحضيرها يلزم الأمر وجود بعض المكونات التي تلزم لذلك، وإليكم المكونات فيما يلي:

½ كيلو من الكنافة الطازجة.

1 كوب من اللبن.

مقدار 5 ملعقة من السمنة.

حوالي 2 معلقة من نشا الذرة.

معلقة واحدة كبيرة من السكر.

1 كوب ماء.

2 كوب من القطر.

هذه هي جميع المكونات التي ستحتاجين إليها عندما تقومي بتحضير الكنافة بالكريمة، وتعتبر من الحلويات الغير مكلفة بل أنها إقتصادية جدًا، فمعظم المكونات موجودة في المنزل.

طريقة تحضير الكنافة بالكريمة

من أسهل الحلويات التي من الممكن تحضيرها هي الكنافة بالكريمة، وهناك مجموعة من الخطوات التي تلزم لتحضير الكنافة بالكريمة علينا إتباع الخطوات للحصول على أفضل النتائج:

نحضر إناء ونضعه على النار ثم نضع اللبن والسكر ونتركه إلى أن يسخن.

علينا تشغيل الفرن على درجة حرارة لا تقل عن 230 درجة مئوية.

والآن يتم ذوبان النشا في كوب من الماء، ثم نقوم بإضافته إلى اللبن على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام سميك يشبه المهلبية.

والآن علينا أن نرفع الخليط من على النار ونتركه جانبًا ليبرد.

في هذه الخطوة يتم تذويب السمن ونضعه في الصينية، وبعد أن نقوم بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة نضع نصفها في الصينية ونقلبها مع المنة و نضغطها جيدًا.

والآن ضعي الخليط الذي قمتي بتحضيره على الكنافة ثم قلبي باقي السمنة على باقي كمية الكنافة وضعيها على الوجه ولكن مع الضغط الخفيف.