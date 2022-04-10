سر في طريقة عمل القطايف بالشربات مقرمشة وهشة وعسلها مظبوط

القطايف من الحلويات الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، فمعظم تحضيرنا للقطايف يكون خلال شهر الخير، و تعتبر القطايف من الحلويات الشرقية المحببة جدًا و السهلة في التحضير، ولكن البعض لا يعلم بعض الملحوظات أثناء تحضير القطايف والتي تجعلها أكثر قرمشة، وخلال هذا الموضوع سنتحدث عن أسهل وأسرع طرق تحضير حلوى القطايف البسيطة واللذيذة وإذا كنت ممن يحب القطايف ويغب في الاطلاع على طريقة تحضيرها فتابع السطور القادمة.

طريقة عمل القطايف بالشربات

تعتبر القطايف من أسهل الحلويات التي يتم تقديمها خلال شهر رمضان الكريم، وإليكم خلال السطور القادمة الخطوات الخاصة بطريقة علم القطايف:

قومي بإحضار ½ كيلو من القطايف الطازجة أو أي كمية حسب الرغبة، وكمية من المكسرات التي تفضلينها من جوز ولوز وبندق وفستق وزبيب وجوزة الهند ويجب أن كمية المكسرات تكفي للحشو كمية القطايف.

والآن ضعي كمية من المكسرات داخل واحدة من القطايف ثم قومي بإغلاق الأحرف الخاصة بها جيدًا.

ثم قومي بتغطيتها بأي شيء حتى لا تجف ولا يجب أن تترك في الهواء.

قومي بوضع كمية غزيرة من الزيت في الجريل ثم ارفعيها على النار حتى تسخن جيدًا.

والآن ضعي القطايف في الزيت وعندما تحصل القطايف على اللون الدهبي اخرجيها من الزيت وضعيها في الشربات البارد، ولا يجب وضعها في شربات ساخن.

كانت هذه هي الخطوات التي تلزم لتحضير القطايف، وتعتبر هذه الطريقة من أسرع الطرق، وتابعي الخطوات جيدًا للحصول على أفضل النتائج.

أفضل طرق عمل شربات القطايف

شربات القطايف من الأشياء سهلة التحضير والتي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة، إليكم مقاديره وطريقة تحضيره: