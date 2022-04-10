نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا والبقدونس المعجزة هتفتحي بشرتك 3 درجات وهتلاحظي النتيجة من أول مرة في المقال التالي
وصفة النشا والبقدونس لتفتيح البشرة، البقدونس هو إحدى النباتات التي قد تعددت فوائده بشكل كبير، يدخل في العديد من المأكولات يعطي لها رائحة وطعم مميز، كما أنه من أهم مايستخدم لعلاج الكثير من الأمراض، وإذا تم تناوله كمشروب يعطي نتائج أفضل أما الآن فسوف نعرض فائدة رائعة أخرى البقدونس وهو كأحدى المواد التجميلية التي تساعد في تفتيح البشرة بشكل كبير، ويعد النشا والكركديه ماسك قوي في تفتيح البشرة لان النشا هي مكون أساسي لتبيض اي مكان داكن، والتخلص من العديد من مشاكل البشرة، وطريقة استخدام البقدونس لتفتيح البشرة هو ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال هذا المقال.
وصفة النشا والبقدونس لتفتيح البشرة
يستخدم البقدونس بعد خلطة بالعديد من المواد الطبيعية الأخرى ليعطي أفضل النتائج، والكثير من الفوائد عند استخدامه، واهم الطرق، والخلطات التي يستخدم فيها البقدونس هي كالاتي:
البقدونس مع الشوفان لتفتيح البشرة
المكونات
- بعد أوراق البقدونس.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون ناعم.
- وملعقة من الزبادي.
- ملعقة صغيرة من زيت شجرة الشاي.
طريقة الاستخدام والتطبيق
- احضري طبق غويط.
- اهرسي بداخل هذا الطبق كل المكونات التي تم تحضيرها.
- أعيدي الخلط لكي تتجانس المكونات.
- قومي بتوزيع هذا الماسك على الوجه بالكامل والرقبة.
- اتركي الماسك لمدة ٣٠ دقيقة.
- قومي بغسل وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر.
خلطة البقدونس مع جل الصبار
المكونات
- أربع ملاعق كبار من جل الصبار الداخلي.
- ربع كوب من أوراق البقدونس.
- بعض شرائح الخيار.
طريقة التحضير والتطبيق
- احضري الخيار في البداية وقومي بوضع في محضر الطعام حتى يتم فرمة تمامًا ويصبح ناعم.
- أضيفي إليه البقدونس والصبار وأعيدي الخلط حتى يتكون الخليط المطلوب.
- قومي بتوزيع الماسك على الوجه.
- اتركي الماسك لمدة نصف ساعة على وجهك.
- ثم يتم غسل الوجه جيدًا ويتم تكرار استخدام هذا الماسك حتى يتم تفتيح البشرة والتخلص من أي بقع غامقة بشكل سريع.
ماسك البقدونس مع الليمون لبييض الوجه
المكونات
- كوب من الماء.
- نصف كوب من أوراق البقدونس المفروم.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون المركز.
طريقة التحضير والتطبيق
- احضري كوب المياه في وعاء مناسب.
- أضيفي بداخله أوراق البقدونس.
- ارفعي هذا الخليط على النار، واتركيه حتى يغلي تمامًا.
- ارفعي بعد ذلك الخليط من النار، ثم أضيفي إليه الليمون.
- اتركي الخليط حتى يبرد.
- اغمسي قطعة من القطن.
- قومي بتمرير القطنه على الوجه بالكامل بهذا الخليط.
- اتركيه لمدة ربع ساعة، ويتم شطف الوجه بعد ذلك.
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